Guanajuato.- La diputada Edith Moreno Valencia, de Morena, presentó una propuesta para que el Congreso del Estado exhortara a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para que llevara a cabo una auditoría específica a la empresa gubernamental con participación privada GTO Leasing Services.

Los recursos de las pensiones de los trabajadores están en riesgo. No vamos a permitirlo, no nos vamos a quedar callados. Nos preocupa la opacidad con la que esta empresa se constituyó”, expresó la diputada.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por 24 votos del PRI y PAN, contra 12 a favor de Morena, PVEM, MC y uno del PRI. Por lo tanto se archivó de manera definitiva.

Al presentar la propuesta en la tribuna del Congreso, Moreno Valencia señaló que el fondo de ahorro de los trabajadores del Estado se ha convertido en los últimos años en un experimento para financiar cualquier tipo de proyectos. 83 mil 471 pensionados 29 mil 900 millones de pesos.

Recordó, por ejemplo, que hace varios años se hizo la venta de franquicias de las farmacias del ISSEG, que provocaron pérdidas, después de lo cual el proyecto fue cancelado.

“La discrecionalidad en el instituto es una oportunidad frecuente para que prospere la corrupción. Aumentar los rendimientos es la justificación frecuente de estas aventuras.

Señaló que la arrendadora de automóviles de GTO Leasing prometió generar 8% de ganancias, “pero gracias a la información reservada no sabemos si esto se logró o no”.

GTO Leasing todavía no estaba constituido pero su logotipo ya estaba registrado por Remigio Francisco Álvarez Prieto, de lo cual no sabemos nada”, sólo lo que dijo el director del ISSEG, que era el líder del proyecto, y consultor, a pesar de que no se ha encontrado ningún contrato. Es líder del proyecto, consultor, socio, asesor, y dueño de la marca, a cambio de nada”, reprochó la diputada Edith Moreno.