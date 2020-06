Protagonistas en tiempos de pandemia

El 4 de abril estaba en mi casa pensando qué iba a hacer con todo el material que tenía para los eventos de mi negocio y se me ocurrió hacer un trueque como lo hacían nuestros antepasado y así fue que hice el grupo en Facebook. Puedo contar muchas historias que me han movido y en las que me he dado cuenta que de alguna manera, por una idea que se hizo viral, ayudé a muchas mujeres y por consecuencia a sus hijos y esposos, porque todos estamos padeciendo esta pandemia. Todo eso me hace sentir feliz y agradecida con la vida”.