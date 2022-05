Estado busca asociarse con iniciativa privada para crear Puerto Interior 2 en Celaya

Celaya, Guanajuato.- El Gobierno del Estado está buscando 4 socios para la construcción del Puerto Interior 2, que estará ubicado en Celaya, anunció Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado a diputados locales.

Explicó que uno de los socios deberá ser el constructor del parque logístico como tal. El segundo una compañía especializada en energía, el tercero deberá ser experto en logística y el cuarto es el que posicionará con economías de escala para darle la magnitud,

“Podemos ganar activos competitivos. Una de las empresas que pensamos traer y que ya está interesada es una empresa de granos que mueve más de 4 millones de toneladas al año”, anticipó.

“Este proyecto nos puede dar un crecimiento de más del 10% del Producto Interno Bruto del Estado”, agregó.

El Viaducto Celanese, en Celaya, dará acceso al Puerto Interior 2, a la armadora Honda y también se podrá tener un acceso directo a la carretera Celaya-Salvatierra.

Usabiaga Díaz mencionó que, por fin, después de 8 años, se terminaron los últimos kilómetros para unir a la empresa japonesa.

Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Económico durante su comparecencia ante el Congreso del Estado para hacer la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

En entrevista posterior con AM, agregó que en la primera etapa están contemplando 160 hectáreas. En cuanto a la inversión, dijo que todavía no se tiene el dato preciso, pero calculó que estará en unos seis meses.

Precisó que la gran diferencia de este Puerto Interior 2 será logístico, es decir, tendrá “carruseles férreos”, que puedan optimizar la cuestión logística, para que se puedan traer empresas como la mencionada de granos.

Es decir, tendría empresas que dependan mucho de la logística para abaratar su transporte, o solo lleven a cabo ahí transporte de mercancías, ya que la logística encarece mucho la mercancía y el transporte férreo abarata los costos, explicó.

Se tratará de una coinversión Gobierno-iniciativa privada, similar a la que se hizo en el Puerto Interior 1.

“Yo creo que va a ser un gran logro de nuestro gobernador Diego Sinhue y creo que va a ser su huella que va a dejar para la posteridad y al futuro del bienestar de todos los guanajuatenses”, expresó.

Exigen desglosar 800 millones de dólares invertidos

El diputado Gerardo Fernández González, del PVEM, señaló que en el Informe de Gobierno

“pretenden hacer creer que se invirtieron 800 millones de dólares, que están comprometidos en varios ejercicios fiscales”.

Por lo que preguntó: ¿Cuánto dinero exclusivamente se invirtió en activos fijos y en generación de empleos de calidad? ¿cuánto dinero se gastó en estos rubros para la atracción de inversiones?

Mauricio Usabiaga precisó que esos 807 millones de dólares invertidos en el Estado, se generaron 6,114 empleos que no se ponen en un solo año, sino en un periodo de hasta cinco años.

Falta aprender Matemáticas y Ciencias

En otro tema, el Secretario detalló varios aspectos que requiere fortalecer el Estado para mantener y mejorar su competitividad. Comentó que tenemos que ir diversificando la atracción de inversiones, lo cual no significa que no seguirán atrayendo el sector automotriz.

Mencionó que hace poco habló con el CEO de Michelin, que tiene una planta en el Puerto Interior, quien le dijo que están muy a gusto en Guanajuato, pero señaló que se tiene que capacitar a la gente, sobre todo en Matemáticas y Ciencias.

Comentó que hubo un estudio en Francia sobre a qué edad tiene que intervenir el Gobierno para introducir los conceptos matemáticos en los niños.

“Y ahí fue donde nos espantó, porque es desde los recién nacidos hasta los 6 años de edad, o sea, si el ser humano no capta los conceptos matemáticos a los seis años, va a perder un handicap para toda su vida”, lamentó.

Municipios desconocen sus aptitudes

En otro punto, Mauricio Usabiaga señaló que la mayoría de los municipios no tienen un plan rector, o sea, no saben cuál es su aptitud ni la vocación de su gente, no cuentan con un estudio que determine esto.

Por lo que sugirió que el Congreso podría destinar presupuesto para hacer estos estudios, que no son caros “y así no daríamos palos de ciego”.

“Tenemos gente muy buena en el estado, pero hemos heredado estructuras muy viejas”, cuestionó. Por lo que comentó que la tecnología de vanguardia busca capacitar a los jóvenes, porque posteriormente ellos si se independizan podrían convertirse en proveedores de las empresas grandes.

Otro aspecto es la carretera que “urge en el Estado es la Guanajuato-San Miguel de Allende”.

Otro: “Necesitamos fortalecer las academias, para que cuando vengan los jóvenes a estudiar, ya opten por quedarse a vivir aquí”. Como ejemplo mencionó a Monterrey que ”despegó” cuando se creó el Tecnológico de Monterrey.

Prevalece economía informal

Interrogado por diputados de Morena sobre el salario de los trabajadores en las empresas, el Secretario de Desarrollo Económico explicó que en Guanajuato tenemos 8 mil comunidades rurales con menos de 5 mil personas. Muchos viven en puntos tan lejos que no les conviene bajar a las ciudades.

“Entonces tenemos a 2 millones de personas económicamente activas, pero registradas en el Seguro Social tienen muchas menos. Por lo que seguimos en una economía informal que se tiene que combatir”, indicó.

Mencionó que 2 de cada 3 empleos son de la industria automotriz, industria que paga más del doble que otras industrias icónicas del Estado.

Informó que tienen 26 índices salariales de empresas, 11 mil 200 en promedio, y hasta 15 mil pesos, es el pago en empresas de la industria automotriz, cuando el salario mínimo es de 5 mil pesos.

