Rayo Guzmán celebra cinco años de éxito del libro 'Cuando mamá lastima'

León.- Para celebrar cinco años de éxito del libro “Cuando mamá lastima” la escritora celayense Rayo Guzmán y su casa editorial prepara una edición conmemorativa ilustrada.

En agosto del 2014 lanzó el libro de 20 relatos en los que se abordan diferentes ángulos en la relación madre e hijos, y las heridas al alma que se provocan muchas veces sin querer.

Como madre y como hija le puse muchísimo corazón y porque es muy honesto para las que somos madres reconocer que no lo sabemos todo, que no somos perfectas, no tenemos todas las respuestas y que los hijos son unos maestros para nosotros”, expresó.