Rechaza PAN reforma electoral y militarización de Guardia Nacional

Guanajuato.- El senador panista Damián Zepeda Vidales aseguró que la bancada del PAN votará en contra de la reforma electoral que consideran debilita al INE y también de la militarización de la Guardia Nacional como una fuerza adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.

De visita en León planteó que un tema central al debatir una reforma electoral debe ser el de evitar que el crimen organizado tome el control de los procesos electorales.

“Tiene que ser nulidad directa la intervención del crimen organizado, ese tema, así como el financiamiento ilegal y la intervención del Gobierno, deberían de ser causal para anular la elección y prohibir la participación del partido que lo promovió.

“Sí me parece que estamos en un riesgo, no es asumir cosas. En Michoacán, en Guerrero, Sinaloa, lo vimos, y hoy hay zonas donde se está comentando que es evidente la posible participación del crimen organizado. Nuestra exigencia al Gobierno es que garantice que el crimen organizado no intervenga”, señaló.

En conferencia de prensa en la sede del PAN Estatal, junto al dirigente Eduardo López Mares, sostuvo: “En tanto tengamos un INE independiente habrá elecciones y se contarán los votos, por eso la importancia de defender su autonomía e independencia. Por eso no vamos a permitir ni un solo centímetro de retraso”.

No a la militarización

El sonorense apuntó que hoy hay el doble de militares desplegados para tareas de seguridad pública que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, personaje con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador está “obsesionado”, calificó. Esto además de rebasar ya la cifra de homicidios dolosos que hubo en ese sexenio.

Agregó que con Calderón sí hubo resultados en muchas áreas y que en el tema de seguridad se debe de corregir lo que en varios gobierno no se hizo bien.

“Lo que no entiendo es que siguen en la misma ruta y clavando la cabeza como una avestruz”.

Sostuvo que los más de 120 mil homicidios están, en su mayoría, ligados al crimen organizado, que es un delito federal que el Gobierno de México no está atendiendo.

“La política de abrazos y no balazos es un completo fracaso, evidentemente hay un pacto o al menos entendimiento, se les ha dejado la plaza, no se les combate, nadie queremos anden a bala y bala, pero a los ciudadanos los están dejando a su suerte”.

Agregó que los militares deben apoyar solo de manera temporal y complementaria.

“La militarización sí me preocupa, no en términos de un golpe de Estado (para mantener el poder) sino de entregar más poder a las Fuerzas Armadas que tienen una función de seguridad nacional, no de seguridad pública. En el mundo no hay ejemplos de que se haya abatido la inseguridad con la militarización”, sostuvo.

Damián Zepeda apuntó que aunque la realidad del país es de retroceso en seguridad, economía, salud, educación, y más, la percepción social es distinta.

“En la narrativa sinceramente han engañado a los mexicanos, su popularidad se convierte en respaldo a un gobierno fallido. Y esa popularidad la usa para continuar haciéndole daño al país, como con la reforma eléctrica que no pasó. Igual nos está pasando con la reforma electoral y la otra para militarizar México. Basta”, concluyó.

MCMH