Rechaza Secretario de Salud la propuesta de Fox de legalizar las drogas

Guanajuato.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, rechazó que se legalicen todas las drogas, pues señaló que desde el punto de vista de salud pública no es recomendable.

Lo anterior, luego de que el expresidente de México Vicente Fox Quezada se pronunció a favor de la legalización de todo tipo de drogas en entrevista con Yordi Rosado.

"Con mucho respeto y con el respeto que le he tenido siempre a Vicente Fox, desde el punto de vista de salud pública no es recomendable la legalización de ninguna sustancia adictiva, que sobre todo no tenga ningún beneficio.

La marihuana y la cannabis no tienen ningún beneficio, el tetrahidrocannabinol se tiene que extraer para agregarse a los medicamentos que nos ayudan a tratar problemas neurológicos, pero son muy específicos y es muy especializada su preparación. No es fumarte la cannabis, eso hay que dejarlo muy claro", opinó.

Díaz Martínez enfatizó que ésta es una sustancia muy adictiva que ocasiona muchas secuelas neurológicas y que se asocia a violencia y a otras situaciones en la población.

Subrayó que desde el punto de vista científico y de salud pública, no se ha recomendado a través de la historia el uso de drogas o sustancias adictivas.

Tendrá otras implicaciones sociales en las que posiblemente tenga razón (Vicente Fox) y se la doy, pero no para un tema de salud", apuntó.

Respecto a la inversión que este año realizará el Estado de 150 millones de pesos para el programa de prevención de las adicciones Planet Youth, se le preguntó al secretario de Salud si la legalización de las drogas beneficiaría la aplicación de este recurso y al mismo programa basado en un modelo islandés para prevenir las adicciones, a lo que respondió que no existe relación entre un tema y el otro.

"No existe una relación, nuestro protocolo es de 10 pasos que hemos dado a conocer con cuatro pilares fundamentales que son el trabajo comunitario, involucrar a la sociedad que incluye a los jóvenes, sus padres, al personal de salud y las autoridades municipales, y no veo ninguna relación directa.

Es un tema totalmente preventivo, se confunde mucho a veces el concepto de lucha contra las drogas contra prevención de adicciones. El tema está en que quienes luchan contra las drogas son las fuerzas de seguridad, ellos tratan de alejar las drogas de los jóvenes y nosotros a los jóvenes de las drogas", señaló.

Finalmente, afirmó que el trabajo de las autoridades de Salud es preventivo y asociado o alineado a un proyecto de vida, la integración familiar y promoción de valores.

