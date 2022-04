‘Reforma Energética sería un golpe brutal para la economía del país’: Concamin

León, Guanajuato.- La aprobación de la Reforma Energética sería un golpe brutal para la economía del país, “no debe de pasar”, advirtió Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Bajío.

Así lo afirmó el empresario luego de que este viernes la Concamin Bajío mantuvo una reunión con diputados locales del PRI, quienes también manifestaron a los empresarios estar en contra de la reforma.

“El tema más importante es la Reforma Energética, saber qué opinan ellos (diputados), qué están pensando, cómo van a votar y coincidieron en que la reforma como está no debe de pasar y que ellos están en contra.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Lo mismo que opinamos nosotros como empresarios, creemos que la reforma tiene cosas buenas pero tiene cosas que no deberían de estar en ese proyecto, entonces la idea es que no pase esta reforma porque sería un golpe brutal para la economía del país. Estuvieron de acuerdo en no apoyar esta reforma”, declaró.

LEE TAMBIÉN: México necesita estar unido para hacer frente a todos los problemas: Coparmex

Se compromete PRI con empresarios de Concamin

Además de la Reforma Energética, empresarios y legisladores dialogaron sobre la Revocación de Mandato, el medio ambiente, la inseguridad, así como la falta de oportunidades para que los proveedores estatales sean privilegiados por encima de los externos, informó Alejandro Arias Ávila, coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local.

“Nos comprometimos a generar algunos productos legislativos para trabajarlos de manera conjunta con ellos y nosotros llevarlos a la Cámara de Diputados en el estado para tratar de cubrir las demandas que ellos (empresarios) están pidiendo”, dijo.

Finalmente, compartió que la Concamin está trabajando en un plan de reactivación económica con el Gobierno del Estado en el que los diputados locales del PRI van a apoyar en la medida de lo posible.

Empuja PAN bloqueo a iniciativa

La iniciativa de reforma eléctrica se prevé que se ponga a votación en la Cámara de Diputados durante la Semana Santa y el bloque opositor está firme en rechazarla.

“En diálogo con otras fuerzas como PRI, PRD y Movimiento Ciudadano estamos buscando contener esta reforma. Hoy hay un compromiso claro de la oposición de que esta reforma no va a pasar”, señaló el diputado Jorge Espadas Galván, vicecoordinador de Proceso Legislativo del Grupo Parlamentario del PAN.

El también coordinador de los diputados federales del PAN en Guanajuato advirtió que, luego del rechazo que habrá a la reforma, el Presidente acusará a la oposición de los incrementos que vayan a darse en las tarifas eléctricas en todo el País.

LEE NOTA COMPLETA: Empuja PAN bloqueo a la reforma eléctrica de Gobierno Federal

MCMH