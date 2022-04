León, Guanajuato.- Mauricio Ortiz Proal, delegado del CEN del PRI en Guanajuato, condenó las protestas que realizaron algunos morenistas en las casas de gestión social de cinco diputados federales y de los comités estatal y municipal de León, ayer.

“La distancia entre la violencia física y la verbal es muy pequeña. Esto no puede ser, es una cobardía. El paso entre la violencia física y la verbal es muy pequeño, no van a poder controlarlo, no tienen derecho, es una actitud cobarde.

“Nosotros queremos condenar la manera cobarde en que se están acercando a casas de gestión de varios representantes populares, sin importar el partido al que pertenezcan, a tratar de amedrentarlos, por el ejercicio de la actividad política que realizan.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Es verdaderamente perverso, es triste. Tienen que pararlo ya. No pueden ‘cilindrear’ a la gente de manera tan irresponsable”, sostuvo.

Y es que el martes, varios morenistas colocaron letreros de “traidores” y fotografías de varios diputados federales en las casas de gestión social de Jorge Espadas, Éctor Jaime Ramírez, Ana María Esquivel, Fernando Torres Graciano, en León, y de Itzel Balderas, en Irapuato.

LEE ADEMÁS: Agreden a panistas en Guanajuato tras rechazo a reforma eléctrica.

Esto, después de que Andrés Manuel López Obrador calificara como “traidores a la patria” a los diputados de la coalición opositora, después de que el domingo en la Cámara de Diputados, votaron en contra y por lo tanto no pasó, su iniciativa de reforma eléctrica.

Y después de que el lunes, fueron alentados tanto por López Obrador como por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, el lunes, a “boletinar” a todos los diputados federales opositores.

Al respecto, Mauricio Ortiz calificó estos hechos fueron “una actitud ramplona”. Afirmó que los morenistas no pueden llamarle a alguien traidor a la patria simple y sencillamente porque no comparte el camino cuando se pretende alcanzar un objetivo común.

LALC

Conderó que Morena esté promoviendo a grupos organizados para ir a manifestarse a las oficinas de los diputados federales de oposición. “Esa es una actitud cobarde”, insistió.

LALC