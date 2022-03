León, Guanajuato.- El director de la CFEnergía, Miguel Santiago Reyes Hernández, se reunió con empresarios y profesionistas de Guanajuato para darles a conocer las bondades de la reforma eléctrica.

Entre los planteamientos que le hicieron estuvo el del abogado José Quezada, quien preguntó si habrá demandas de empresas privadas, a lo que el funcionario federal contestó que esperan que no, debido a que han tenido ya pláticas para renovar los contratos pero en mejores condiciones financieras para el Estado.

Entre los asistentes estuvo el dirigente de empresarios de bares y cantinas, Javier Quiroga López, quien al igual que otros empresarios como Humberto Bañuelos señaló los altos costos de las tarifas eléctricas, pese a que se asegura que no se han incrementado.

La respuesta que se les dio es que actualmente hay más de 42 tipos de tarifas.

El Director de CFE aseguró ante los empresarios que las tiendas Oxxo están favorecidas por el régimen de autoabasto, pero el Seven Eleven u otros comercios sí pagan una tarifa de baja tensión. Y que hay hasta parroquias, como una que es de los jesuitas que está en Torreón y que también paga baja tensión y “les está llegando una tarifa enorme que no pueden pagar y así muchos casos porque se hizo un sistema tarifario tan desordenado, 42 tarifas”.

Explicó que cuando ya llega una tarifa alta, la CFE ya no la baja y sigue cobrando lo mismo.

Hay un sistema tarifario desordenado, 42 en total, además de industriales y las de hogar están por región o por horarios; hay un determinado confuso en las tarifas y, si te pasas, hay y un gran brinco, cuando llegas a alto consumo ya no no te puedes bajar porque te aplican promedios para que no se descapitalice la la CFE. Si se dispara la tarifa ya no se baja de un mes, pues te aplican un promedio a 12 meses”, explicó Reyes Hernández.