León, Guanajuato.- Como “parte del juego político” y “una manifestación pacífica” calificaron los diputados locales de Morena David Martínez Mendizábal y Ernesto Millán Soberanes la colocación de pintas y fotografías afuera de las casas de gestión social de diputados federales del PAN y de los comités estatal y municipal de León de ese partido.

Esta consistió en la colocación de letreros de “traidores” y las fotografías de varios diputados federales en las casas de gestión social de Jorge Espadas, Éctor Jaime Ramírez, Ana María Esquivel, Fernando Torres Graciano, en León, y de Itzel Balderas, en Irapuato.

También con la colocación de letreros de “vendepatrias” y “están en el basurero de la Historia” en los edificios de los comités directivos estatal y municipal del PAN en León.

Esto, para manifestarse en contra de su voto en contra de la iniciativa de reforma eléctrica enviada por Andrés Manuel López Obrador y que fue rechazada el domingo por el bloque opositor formado por PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de Diputados.

Entrevistado al respecto, David Martínez consideró: “A mí me parece que está dentro del juego político criticar. ¿Por qué no se preocupan de que les hayan dicho recuas a los diputados de Morena, la diputada del PAN?”. Pero no precisó cuál diputada, cuándo y por qué.

Dijo que no es de la tendencia de ir a manifestarse, gritar, pegar cosas, salvo cuando haya motivo suficiente. Afirmó que el insulto no se puede permitir porque sí es una forma de agresión.

-¿Y usted cree que traidor es un insulto?

"Traidor es una valoración política sobre las decisiones que tomaron los diputados y diputadas del PRI y el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD respecto a cierta propuesta que tenía, desde mi punto de vista, puntos muy positivos para el bienestar del país".

Agregó que traidor es dar la espalda, quien dice una cosa y hace otra.

El diputado local de León cuestionó también que AM haya destacado esos hechos.

“A mí me extraña muchísimo que se haya dado tanta difusión y el encabezado nefasto y las ocho columnas”, afirmó sobre la nota principal de portada de hoy de AM sobre la protesta de morenistas contra el PAN el martes.

No señalan las manifestaciones del PAN contra Morena, pero sí señalan las de Morena hacia el PAN. Y le han bajado a los insultos del PAN.

Por su parte, el diputado Ernesto Millán Soberanes, coordinador de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, se contradijo, porque primero insistió: “Condenamos cualquier manifestación de violencia, de nadie”.

Pero cuando se le preguntó si estos hechos los consideraba como un acto violento, consideró que no, sino que es otro tipo de manifestaciones y que fueron pacíficas, en las cuales no se violentó a nadie en su persona.

LALC