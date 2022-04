Reitera la oposición de Morena, ‘reforma no pasará’

Luego que de última hora se pospuso la sesión de la Cámara de Diputados en la que se votaría la iniciativa presidencial, programada para este martes y diferida para el domingo, los legisladores de oposición de Guanajuato reiteran que están firmes.

“Las diputadas y los diputados de la coalición ‘Va por México’ tenemos un compromiso con las familias mexicanas y no les vamos a fallar, tenemos palabra. Y vamos a votar en contra de esa reforma hoy, mañana, o cuando Morena quiera".

“Vamos por un medio ambiente sano y por energía barata para los hogares, cuando quieran Morena, aquí estamos y no tenemos miedo, ustedes sí, la 4T tiembla le va mal, y les está yendo cada día peor”, señaló en un video en redes el diputado Jorge Espadas Galván, coordinador de los legisladores panistas de Guanajuato.

Respecto al cabildero extranjero presente en una curul de la oposición en la sesión de comisiones unidas del pasado lunes, aseguró que no estaba con los panistas.

“Más allá de quién esté o no, hay que leer la reforma, y promueve la generación de energías contaminantes, promueve el monopolio de CFE que hoy, y dicho por ellos, es la energía más cara, y la que se vende a las familias mexicanas”, comentó.

El legislador rechazó que la participación privada vaya a encarecer las tarifas, como la 4T ejemplifica que ya pasa en España, pues, dice, México tiene condiciones diferentes para la generación de energía eólica, fotovoltaica, y sin problema de gas.

“No estamos igual que España, Francia, Italia, estamos en condiciones geográficas diferentes, no pueden comparar peras con manzanas”, puntualizó el panista leonés.

En entrevista para AM la diputada federal plurinominal del PRI registrada como de Guanajuato, Sofía Carvajal Isunza, reiteró: “La bancada del PRI está unida para votar en contra de la reforma eléctrica, no nos van a hacer cambiar la postura, estamos firmes, de ayer (martes) al domingo se van a encontrar con lo mismo”.

Del cabildero extranjero presente el lunes y los ataques de Morena y aliados de que si votan en contra es porque responden a intereses extranjeros, la priista respondió:

“Es un voto pensado en la nación no en los intereses extranjeros, pero también somos un país que convive con el resto del mundo, que tiene tratados internacionales firmados y no podemos voltearnos a otro lado como si no existieran”.