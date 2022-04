CDMX.- La Cámara de Diputados votarán la reforma energética alrededor de las 11:00 de la noche, pronosticó el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks.

En la explicación del proceso legislativo, hasta las 6:45 habían hablado los 7 coordinadores parlamentarios y un diputado a favor y otro en contra.

Pero faltaban a esa hora 10 oradores, 5 a favor y 5 en contra.

Enseguida se preguntará si el dictamen está suficientemente discutido, a lo cual Morena, PVEM y PT votarán que no y como tienen la mayoría simple, se impondrá esa decisión.

Con esto seguirá una segunda ronda de oradores, que Romero Hicks calculó que serán entre 8 y 10 "dónde Dada su molestia, sólo recurrirá a la ofensa, agravio y mentiras recurrentes".

Frente a lo cual, dijo Romero Hicks, los diputados del PAN decidieron actuar con prudencia, paciencia y perseverancia.

Y en caso de que la iniciativa sea aprobada, sólo en ese caso se entraría a la discusión en lo particular, que terminaría en la madrugada o se declararía un receso para continuar otro día.

Lo que no dijo Romero Hicks es que, si se rechaza la propuesta de López Obrador en la votación en lo general, ya no se pasará a discusión en lo particular.

