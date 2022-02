Guanajuato - Por primera vez en Guanajuato, el 11 de febrero el Registro Civil expidió una acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, es decir, que no se identifica con un término absoluto de hombre o mujer.

Esto fue producto de una demanda de amparo promovida por Amicus, que encabeza el activista leonés, Juan Pablo Delgado Miranda; en conjunto con la Red de Juventudes Trans y Colmena 41, confirmaron en un comunicado.

Es además el primer caso de este tipo en México, hasta donde tienen conocimiento las tres organizaciones que lo promovieron.

La sentencia de este juicio sólo tiene consecuencia para quien la promovió.

¿Cómo se consiguió esta acta de nacimiento no binario en Guanajuato?

La historia comenzó cuando Fausto Martínez (que utiliza el pronombre elle) solicitó al Instituto Nacional Electoral rectificar su credencial para votar en concordancia con su identidad de género autopercibida, y se lo negaron respondiendo que era necesario rectificar primero su acta de nacimiento.

En octubre 2021 solicitó la representación de Amicus, la organización solicitó ese mismo mes al Registro Civil del Estado de Guanajuato la rectificación del acta y, tras la negativa, presentó demanda de amparo el 10 de noviembre.

Después de dos meses el Juez Cuarto de Distrito con sede en León, Guanajuato, otorgó el amparo y ordenó la expedición de la nueva acta.

Fausto ya tiene su acta con el acrónimo "NB"

Finalmente el 11 de febrero en Guanajuato capital, Fausto recibió su acta de nacimiento con el acrónimo “NB” (no binaria) en la mención del “sexo”.

Las tres organizaciones civiles apuntan que no tienen conocimiento de otros casos, por lo que no pueden asegurar que presentando una demanda de amparo fuera de Guanajuato se pueda conseguir el reconocimiento de la identidad no binaria.

A pesar de ser un caso en particular celebraron “el importante avance para el reconocimiento de los derechos de las personas de género no binario en el estado, e instamos al Gobierno del Estado de Guanajuato y al Congreso del Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de género no binario”, puntualizan.

El acta de nacimiento de Fausto con el acrónimo NB.

