Regresa Ernesto Prieto a Congreso tras 2 meses ausencia

Guanajuato.- Este miércoles 1 de junio, el morenista Ernesto Prieto Gallardo regresará como diputado local, después de dos meses de ausencia, informó a AM una fuente de esa fracción.

Esto se debe a que el sábado el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato emitió una nueva sentencia en el juicio interpuesto por Ernesto Prieto en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Y esto a su vez se debió a una orden de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su sesión del jueves pasado, ordenó revocar la primera resolución del Tribunal de Guanajuato, en la cual validó que la comisión del partido abordó hechos que no se plantearon inicialmente y determinó que no podía ser al mismo tiempo presidente estatal de Morena y diputado local porque eso está prohibido por los Estatutos de Morena, cuando nadie se lo había pedido y no era motivo de la queja inicial.

La nueva resolución del Tribunal Estatal le pide a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que emita una nueva resolución en la que se ciña exclusivamente a resolver el motivo púnico de la queja original -presentada por su compañera de partido, la también diputada local Alma Alcaraz Hernández, desde el año pasado- que fue que él no tenía facultades para convocar a sesión del Consejo Estatal de Morena el año pasado, asamblea en la cual ratificaron a Ernesto Prieto como presidente estatal de ese partido.

Ernesto Prieto había pedido licencia como diputado local desde el 1 de abril pasado para dedicarse de tiempo completo a promover la consulta para la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador, que ocurrió el 10 de abril.

