Guanajuato.- Desde el 30 de agosto a la fecha, se han contagiado de COVID 29 personas en las escuelas, de las cuales 19 son estudiantes y 10 maestros, en Guanajuato.

Esto ha ocurrido en los municipios de:

Dolores Hidalgo

San Luis de la Paz

Irapuato

Comonfort

Celaya

San José Iturbide

Salvatierra

Jerécuaro

León

Así lo informó esta mañana Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado, en entrevista.

Aunque aclaró que no necesariamente se contagiaron por regresar a la escuela, sino que pudo haber sido en las vacaciones, porque vienen de ese periodo, que duró casi dos meses.

Comentó que en los próximos días sesionará el Consejo Estatal de Salud para determinar las causas de dichos contagios.

Todos son casos ambulatorios, ninguno ha requerido hospitalización", destacó.

Refirió que en Guanajuato hay más de 60 mil niños y maestros.

Sí hay dos amparos para vacunar contra COVID a niños

Hoy en su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador informó que hay dos niños de Guanajuato que obtuvieron amparos para vacunarse contra COVID.

En la entrevista, el Secretario de Salud de Guanajuato confirmó que es cierto y que ya recibieron la notificación del juez federal.

Pero explicó que si no se las han aplicado es porque no han llegado. "En cuanto llegue la vacuna, tendremos que cumplir con esa obligación", informó. Pero no tenía a la mano los datos de los niños ni los municipios dónde viven.

Pero comentó que al vacunarse sus padres y sus abuelos, los niños también están protegidos.

Y es que recordó que en agosto llegaron muy pocas vacunas. La última entrega fue sólo de 6 mil dosis de Pfizer, sólo para completar esquemas de quienes ya tenían la primera dosis.

Todos los días preguntamos cuando nos las van a mandar", afirmó.

Regreso a clases presenciales: Contagios de COVID por ciudad

Dolores Hidalgo - 3 alumnos y dos maestros

San José Iturbide - 1 maestro y 1 alumno

San Luis de la Paz - 2 alumnos y 2 maestros

Celaya - 1 alumno

Irapuato - 8 alumnos y 1 maestro

Comonfort - 1 maestro

Jerécuaro - 1 maestro

Salvatierra - 1 alumno

León - 3 alumnos y 2 maestros

