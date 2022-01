Preocupa a maestros volver a clases sin refuerzo de vacuna COVID

León, Guanajuato.- Ricardo Pedroza es maestro de la Secundaria Federal Diego Rivera. El lunes regresa a dar clases presenciales y le preocupa volver sin tener todavía el refuerzo de la vacuna COVID.

El que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) aún no tenga fecha fija para aplicar el refuerzo de la vacuna COVID para este gremio es algo que inquieta a varios docentes con el regreso a clases presenciales.

El maestro Pedroza comentó que se aplicó la vacuna COVID de CanSino, pero se siente intranquilo de regresar a dar clases presenciales con la presencia de la nueva variante Ómicron y la llegada de la cuarta ola de contagios de COVID en Guanajuato.

El maestro Ricardo Pedroza dijo sentirse intranquilo de no tener aún el refuerzo de su vacuna COVID. Foto: Fabricio Moreno

"Se ha visto un incremento de contagios y eso es algo que nos afecta a todos, tanto a los maestros como a los estudiantes", platicó.

Compartió que diariamente consulta las páginas oficiales de la Secretaría de Salud y los medios de comunicación a la espera de que se anuncie una fecha para aplicar el refuerzo de la vacuna COVID a maestros, pero aún no hay tal fecha.

‘No podría trabajar así’

La maestra Irene Ramírez Juárez da clases en la Telesecundaria número 220 y durante 17 años se ha dedicado a esta profesión.

También recibió la vacuna COVID de CanSino y como la mayoría de los maestros en Guanajuato, este lunes regresa a dar clases presenciales.

La maestra Irene Ramírez consideró necesario el trabajo directo con los alumnos. Foto: Fabricio Moreno

"Da un poco de incertidumbre, porque como maestros tenemos que estar en contacto con los alumnos", platicó.

Destacó que por tres meses estuvo trabajando con la mitad del grupo en el primer regreso y que en diciembre ya se incorporaron todos los alumnos en el salón.

"La verdad he confiado mucho en mi vacuna, solo me cuido con el cubrebocas y la aplicación constante de gel. Pero no estoy anegada de ellos. No podría trabajar así, me muevo entre ellos (los alumnos) y siempre les explico y reviso directamente", añadió.

Pese a que las medidas de sanidad se aplican en los accesos de las estancias educativas, destacaron que el tener su dosis de refuerzo les daría mayor seguridad para impartir sus clases.

