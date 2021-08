Guanajuato.- Otros 70 millones de pesos serán necesarios para rehabilitar y dar mantenimiento a escuelas de la entidad, por lo que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) prevé gestionarlos ante autoridades federales.

El monto será adicional a los 218 millones de pesos que ya se han usado para esa labor.

Reparan escuelas víctimas de saqueos; muchas no podrán retomar clases a tiempo

“Voy a ser sincera, no hay dinero que alcance para tener las escuelas con todo perfecto, es mucha la inversión”, reconoció la subsecretaria de Administración y Finanzas de la SEG, Karla Sofía Padilla Ledezma, en entrevista con AM.

Desde abril, cuando se iniciaron los preparativos para el regreso a clases, el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza, había detallado que al menos 600 escuelas de Guanajuato habían sido vandalizadas.

El pasado miércoles, 25 de agosto, el mismo funcionario detalló que hasta ahora se han invertido 218 millones para reparar escuelas, de los cuales 150 fueron aportados por el gobierno estatal y el resto por diferentes municipios.

Sin embargo, esta cantidad no será suficiente y la SEG prevé gestionar 70 millones de pesos más para rehabilitar más escuelas.

“Tenemos un diagnóstico completito, pero nos sigue llegando información. Si ha habido (más) peticiones, y tenemos pensada otra bolsita, pero hay que estarla gestionando”, señaló la Subsecretaria.

Para obtenerla, la SEG planea “tocar puertas a la Federación a ver cuánto nos pueden bajar de recursos”.

“Algunas de las comunidades necesitan porque quedaron en abandono, otras en ciudad como las vandalizadas en León que nos hicieron favor de quemarlas, todas esas necesitan más mantenimiento”, indicó la funcionaria.

Al preguntarle sobre cuál es la región con más necesidad de estos recursos, señaló:

“En las ocho regiones distribuidas en el estado, no ha habido una que diga: ‘no, las mías están muy bien”, todas tienen necesidad”.

En un trabajo realizado en varias ciudades del estado, AM pudo comprobar los daños que han sufrido las escuelas durante el prolongado receso causado por la pandemia.

Desmantelan planteles

La víspera de que inicie el nuevo ciclo escolar, padres de familia del fraccionamiento Brisas del Campo, que colinda con el relleno Sanitario El Verde, desconocen dónde van a recibir clases sus hijos, dado que sus escuelas están destruidas.

Señalan los vecinos que sólo se llevaron a cabo labores de limpieza de la maleza en las inmediaciones del jardín de niños, la escuela primaria “Jorge Ibarguengoitia”, de la zona No. 185, del Sector 03, así como de la Secundaria No, 27, que se localizan sobre la avenida Brisas de Toledo.

Ramíro Hernández, padre de dos pequeños, dijo que no sabe dónde estudiarán, porque las autoridades educativas no les han comunicado nada.

“Las aulas de las escuelas de esta zona fueron saqueadas y nadie se ha preocupado por restaurarlas; es imposible que se den clases en estos salones, por lo que tendremos que buscar en escuelas más alejadas, como en Paseo de las Torres”, señaló con resignación.

En poco más de año y medio los delincuentes se dieron tiempo de desmantelar las escuelas, a pesar de que contaban con malla perimetral, porque hasta eso se robaron, lo mismo que ventanas con todo y protección metálica.

“Es lamentable las condiciones en las que están los salones; se robaron la mayor parte del mobiliario, bancas, sillas, escritorios, así como material didáctico”, señala la profesora Rosalia Rocha, vecina del lugar.

En un recorrido de AM por la secundaria, el panorama fue desolador: se robaron toda la instalación eléctrica; en uno de los salones se pudo apreciar cómo los ladrones tuvieron tiempo de pelar los cables para obtener el cobre por el que les dan 90 pesos el kilo.

Se robaron puertas, ventanas, así como parte del sistema hidráulico; los sanitarios están desmantelados.

Saquean también en las comunidades

A marchas forzadas, trabajan maestros y padres de familia para iniciar mañana las clases presenciales, reponiendo lo que se robaron durante el tiempo que estuvieron cerrados los planteles.

En un recorrido de AM por comunidades rurales de León, entre ellas Santa Rosa Plan de Ayala, Malagana, El Ramillete, Puerta de San Germán, Los Sapos, Latinoamericana,. San Judas, El Jagüey, Nuevo Lindero, Los Ramírez, Barretos, La Arcina, Santa Ana del Conde, Duarte y Loza de los Padres, se pudo ver que padres de familia y maestros trabajan desde hace una semana en labores de reparación.

“El problema no es tanto la limpieza, sino el saqueo que se hizo de material eléctrico; se robaron el cable eléctrico y nos dejaron sin luz; se robaron la bomba del aljibe y todo eso hay que estarlo reponiendo”, dijo Manuel Ordaz, padre de familia de la Escuela 18 de Marzo en Santa Rosa Plan de Ayala.

No se llevaron más porque durante meses el plantel fue ocupado por la Guardia Nacional, además de que salones, y oficinas están protegidos por barrotes, como si fuera una cárcel, y con una barda perimetral de más de dos metros.

En la escuela primaria de San Judas Tadeo, rumbo al Centro Fox, reponen el sistema hidráulico que también se robaron, pero consideran que los daños fueron menores.

“Esto gracias a que la escuela está vigilada por los vecinos del lugar”, dijo Esperanza Aranda, vecina.

Otros planteles rurales lucen descuidados y abandonados.

Es el caso del jardín de niños en Latinoamericana, donde metieron hasta un burro para que les ayude a acabar con la hierba crecida.

A un lado está la primaria, donde padres de familia y maestros estuvieron haciendo talacha durante dos semanas, para tenerla en condiciones.

En la Telesecundaria de Santa Ana los alumnos del Videobachillerato estrenan aulas y escuelas, y ya tienen una semana que están en clases.

Sin embargo en la primaria de Los Sauces, padres de familia denunciaron que ya habían realizado labores de limpieza y algunas reparaciones, como la reposición de cableado, tinados, y del sistema eléctrico pero... ¡ya se los volvieron a robar!.

Enfrentan ‘calvario’ en Celaya

Escuelas vandalizadas que poco a poco se han ido reparando, sufrir escasez de agua, poner de su propio dinero e ir poco a poco preparando todo para el regreso a clases, es el calvario que viven cientos de planteles de la ciudad.

En el preescolar Rosaura Zapata, que se ubica en el Fovisste, una madre de familia que tiene a su hijo inscrito contó cómo la institución fue víctima del vandalismo.

“El año pasado, antes de que se iniciaran las clases se nos comentó que por el tiempo que estuvo la pandemia, la escuela cerrada y sola; hubo personas que se metieron a vandalizar: robaron muchas cosas, desde material de los niños, cobre de las tuberías, el cable, la bomba de agua, hasta llegaron a hacer desperfectos como romper las tazas de baño y màs destrozos” comentó.

Por lo que las maestras estuvieron limpiando, acomodando e incluso se pidió apoyo a Presidencia y les dijeron que les daban una malla ciclónica para levantar la barda, aunque ellos tuvieron que conseguir los recursos para ponerla.

Resaltó que en esos momentos la escuela se encontraba solo sucia, ya no está vandalizada.

Pero está sin luz ni agua, por lo que están en la espera de reactivar estos servicios y regresar de manera híbrida como se estableció.

También sin agua

En la primaria Cándido Navarro en su turno vespertino, tambièn ubicada en el Fovisste, una madre de familia llamada Carmen comentó que también hubo problemas de vandalismo, mismos que han solucionado, pero tampoco cuentan con agua para los 12 baños del turno.

“Ahorita no hay agua, se puso un bote, pero ¿cuando lleguen los niños, como le vamos a hacer? y nos dicen que no hay dinero, los de la mañana si sirven, pero los de la tarde fueron vandalizados y no hay ni gota de agua, ni llaves, se llevaron todo, yo escuché en las noticias que decía Subías (José Manuel Subías Miranda, Delegado de Educación de la región V Este) que todas las escuelas ya estaban listas, es mentira, no se como va a ser aquí el regreso a las aulas”, comentó la señora.

Carecen de agua, quebraron tuberías

El regreso a clases en la primaria Carmen Serdán de la colonia Deportiva II será inusual no solo por las medidas que exige la “nueva normalidad“ sino también porque seguirán reparando ventanas dañadas, cableado eléctrico robado y daños en tuberías de agua.

Durante varios meses se vio fuera de esta escuela una cartulina en la que se pedía a los vecinos llamar a la policía si veían a gente desconocida en la escuela o actividad sospechosa.

“Nos cansamos de soldar puertas, el portón, nos cansamos de tratar de tapar entradas y le buscaron, estando solos los salones se daban gusto”, comentó un docente de esta escuela.

Esta semana iniciaron trabajos de rehabilitación, pero se van a prolongar todavía durante la primera semana de clases, confirmaron trabajadores que hacen esta labor.

En este plantel incluso incendiaron uno de los salones, se robaron tazas de baño, tuberías y cableado, el daño fue severo, y se empezó a reparar apenas una semana antes de que se inicien las clases.

En primaria Juan Escutia, de la colonia Unidad Deportiva, su directora Celina Araiza, mencionó que en varios robos se llevaron desde herramienta hasta papelería e implementos de limpieza que estaban almacenados.

“Hubo robo de chapas y eso, pero no es nada grave comparado con otras instituciones”, comentó la directora.

Descartan en San Pancho poder dar clases mañana

Pese al anuncio de que mañana se reanudan las clases presenciales, la Escuela Secundaría Vicente Frausto Alcaraz, en la zona Centro de San Francisco del Rincón, anunció que no está lista para hacerlo.

El motivo es que no cuentan con agua en el plantel, ya que la escuela fue víctima de los vándalos, quienes robaron la tubería y aunque ya se trabaja en ello, el proceso de reparación lleva su tiempo.

Tampoco se cuenta con electricidad en una de las áreas del plantel, por el robo de cableado.

El viernes aún no se contaba con el listado de escuelas que no están en condiciones de regresar, a pesar de que la Dirección de Protección Civil ya ha atendido a varias.

En su momento autoridades municipales señalaron que serían tres las escuelas atendidas por la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación (USAE), ya que eran las más afectadas, tanto por deterioro como por vandalismo: el Centro de Atención Múltiple (CAM), la escuela Primaria Margarita Maza de Juárez y la escuela Primaria Lázaro Cárdenas.

En las tres ya se trabaja desde la semana pasada.

La Margarita Maza de Juárez sufrió ocho robos, de cableado, bombas de agua, lámparas, además de ventanas rotas y chapas destrozadas.

En la escuela Primaria Lázaro Cárdenas confían que todo esté listo mañana, aunque la escuela sufrió hace un mes el incendio de un aula que funcionaba como bodega y que a causa de los daños deberá ser desmantelada.

