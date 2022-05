Respalda Sophia Huett cárcel para conductores ebrios

León, Guanajuato.- Si esta es para prevenir que se pierdan vidas, la iniciativa del Ayuntamiento leonés que busca endurecer las sanciones contra conductores ebrios es una medida correcta, consideró Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Es algo que no me toca a mí decidirlo, a mí me parece una medida correcta, si esto va a prevenir perder vidas y que la vida de otras personas probablemente responsable cambie de manera definitiva. En tanto que no logremos entender cuáles son los efectos de nuestras acciones, tiene que ser la autoridad la que nos lo imponga", declaró.