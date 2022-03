Reunión de Morena en Silao viola la veda electoral: INE

Silao, Guanajuato.- Técnicamente, la reunión de morenistas en Silao este domingo para promover la consulta ciudadana sobre revocación de mandato del 10 de abril viola la veda electoral, porque los funcionarios públicos que ahí estuvieron no pueden hacer promoción de dicha consulta, afirmó Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INE en Guanajuato.

Esto se debe a que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no es válido el decreto aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de marzo en el sentido de que los funcionarios públicos sí pueden hacer promoción de la consulta sobre la revocación de mandato presidencial.

Sin embargo, el delegado del INE en el Estado dijo que no es tan fácil que inicien un procedimiento sancionador, porque no se puede sólo con lo publicado con los medios, sino que tendrían que hacer un análisis más profundo por lo que esperarán a que alguien presente una queja.

Este domingo 27 de marzo, en el Hotel Hotsson de Silao se reunieron por lo menos 500 militantes de Morena entre regidores, simpatizantes, diputados locales, un diputado federa y las dos senadoras de Guanajuato.

La reunión fue encabezada por Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública Federal, además de Ricardo Sheffield, titular de Profeco y Mauricio Hernández, delegado del Bienestar en Guanajuato, para hablar de la organización y promoción de la consulta para la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril.

Entrevistado hoy al respecto, Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INE en Guanajuato, recordó que el decreto aprobado por la Cámara de Diputados que permite a los servidores públicos promover o difundir las actividades no es aplicable, “ya dijo el Tribunal Federal Electoral que no es aplicable, es decir, sigue vigente la veda electoral a la que tienen que ajustarse los tres órdenes de gobierno.

“Lo que nosotros podemos hacer es un llamado a todos los actores políticos a que se respete la veda electoral, seguramente habrá una queja”, comentó.

Respecto a si la delegación del INE en Guanajuato puede iniciar un procedimiento sancionador sin queja previa, explicó que las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales no son prueba suficiente.

“Tenemos las atribuciones, tenemos que valorarlo, pero las publicaciones no son prueba contundente, necesitaríamos saber quién convocó, cuándo convocó, para qué convocó, cuál fue el orden del día de esa reunión, cuál fue el contexto, si hablaron sobre la revocación de mandato.

“No es tan simple y llano que se tome lo que se publicó en los medios de comunicación”, aclaró. Por lo que es más conveniente que alguien presente una queja.

Las movilizaciones tienen que ser voluntarias

Interrogado sobre si están permitidas las movilizaciones con mucha gente para llevarlas a votar el 10 de abril, respondió con el siguiente ejemplo.

“Si yo tengo un camión de 20 personas y si yo invito as todos los que entren en ese camión, o los que me encuentre en el camino, si van de manera voluntaria, si no van con presión, si no van con que se les va a quitar el apoyo social, si los ciudadanos van libre y voluntaria, no hay ningún problema.

“Si actúan como ciudadanos están en el uso de su libertad. El problema sería que están siendo amenazados, coaccionados en que van a perder sus apoyos sociales, entonces sí sería una falta”, explicó.

Además explicó que lo que está prohibido es que los servidores públicos utilicen los recursos públicos para que gente vote en tal sentido en la revocación de mandato. Porque los servidores públicos tienen que atender a un principio de imparcialidad.

