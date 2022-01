Revelan la razón por la que Dulce María rechazó participar en el reencuentro de RBD

Ciudad de México.- Con motivo del estreno de la nueva versión de “Rebelde” que produjo Netflix para su mercado de habla hispana, algunos fans de la versión que creó Pedro Damián para Televisa, se están cuestionando los motivos por los cuales Dulce María no fue parte del reencuentro de RBD a finales del año 2020.

Después de tanta especulación a lo largo de todo el año pasado, por fin la duda fue despejada y de primera mano, ya que fue la propia cantante quien abordó el tema durante una entrevista.

Después de darse a conocer que realizarían el concierto “Ser o parecer”, con el objetivo de recordar junto a los fanáticos de RBD los grandes éxitos de la agrupación mexicana, la mayoría de los seguidores externó su tristeza por la ausencia de Poncho Herrera y de Dulce María, ya que ambos rechazaron la propuesta, puesto que en aquel entonces se encontraban enfocados en sus carreras personales.

Fue durante una plática que hace unos días sostuvo con el conductor Yordi Rosado, para su canal en YouTube, que la también actriz recordó que cuando la invitaron al reencuentro de la banda, ella recién se había enterado de su embarazo e hizo un cálculo de las fechas.

La famosa también aseguró que desde su niñez se ha dedicado a trabajar, y que por vez primera deseaba tomarse un tiempo para su vida personal y más ahora que ya tiene a su hija María Paula, lo que le cambió por completo la historia, pues ahora se dedicada a cuidarla y ha decidido frenar el arduo ritmo de trabajo al que anteriormente estaba acostumbrada.

Pensaron que seguro yo decía que sí, pero no sabían que estaba embarazada y entonces no hubo manera de mover las fechas y yo era un manojo de nervios, a mi esposo le dio COVID, en mi casa, yo embarazada lo cuidaba, tenía terror, estaba muy nerviosa y estaba la presión. Dije: 'Si se hace a finales de año, yo voy a estar por parir, no sé cuando y mentalmente no podía concentrarme en nada y no la estaba pasando bien", dijo la artista.