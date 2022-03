Acuerdan ‘libre movilización’ para llevar grupos a votar sobre revocación de mandato

Guanajuato.- A nivel nacional existe un acuerdo con todos los gobernadores del país y de todos los partidos, incluyendo el de Guanajuato, que no van a impedir ni obstaculizar que a la gente se le transporte para que vaya a votar en la consulta para la revocación de mandato del 10 de abril.

“Es decir, el acuerdo es: dejen a la gente que actúe, no imposibiliten el ejercicio del voto”, afirmó la senadora de Morena, Martha Lucía “Malú” Mícher Camarena en entrevista con AM.

“Hay un acuerdo con el gobernador que no se impedirá ni se va a detener a ninguna persona o personas. Por ejemplo, yo que voy con 5 o 6 personas y que la casilla queda hasta la otra colonia, no va a haber ningún impedimento, eso se hace absolutamente en todas partes y no pasa absolutamente nada.

“Lo que sí le puedo decir es que fuimos notificados (en Morena) de que los gobernadores, en este caso en todo el país, no van a impedir, no van a obstaculizar que se transporte la gente a votar, en todos sentidos. Estoy hablando de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas y hasta de los gobiernos de Morena”, declaró en entrevista.

Aunque se le preguntó si esto significaba que podían contratar taxis o camionetas para llevar gente respondió: “Yo me refiero a lo que le acabo de decir, a que no se va a imposibilitar ni obstaculizar la movilización, ya usted saque sus conclusiones”.

Aunque dijo que no sabe qué institución, cuál funcionario o cuál gobernante tomó este acuerdo. Dijo que eso hace siempre en todas las elecciones la Secretaría de Gobernación, entre los partidos, los senadores.

Mícher Camarena agregó que es un acuerdo “para que nadie dañe a nadie, es decir, que nadie obstaculice a nadie”, sino que se ejercite el derecho electoral con libertad, sin ninguna represión.

Puso un ejemplo de su caso particular: ella vive en un fraccionamiento privado, donde se suele colocar una casilla durante las elecciones constitucionales, pero el 10 de abril no habrá casilla.

Sino que la más cercana estará en una secundaria que está como a 12 kilómetros de distancia, entonces lo que está haciendo ella es avisarle a la gente que tendrá que ir a votar a ese lugar.

Pagan viáticos… pero no para ‘acarreo’

Durante la reunión del domingo en Silao, a la que acudieron 500 morenistas de todo el estado, incluyendo dos secretarios federales, el titular de la Profeco, el delegado del Bienestar en el estado, diputados locales y regidores, la senadora de Morena tuvo una intervención.

Anunció: “Van a contar con todo el apoyo y cuando digo todo es todo, viáticos”, el 10 de abril, según un video publicado por el periódico Correo.

Este lunes en entrevista con AM, Malú Micher dijo que los viáticos se darán a los representantes de casilla de Morena y gente que apoyará para la promoción del voto y comida de ese día, pero aclaró que no se les dará dinero.

Sobre el presupuesto para la movilización afirmó primero que desconoce cuánto es porque no pertenece al CEN de Morena.

En una segunda entrevista afirmó: “Usted quiere que le diga a fuerza que hay dinero para la movilización. No hay dinero para la movilización, punto”.

Por separado, Ernesto Prieto, presidente estatal de Morena, dijo que ese partido no tiene asignado presupuesto para la movilización de morenista el 10 de abril.to, porque está prohibido por la ley.

“Si lo dijo Malú, lo hizo a título personal. Si lo dijo ella, que lo asuma, pero el partido no tiene nada qué ver”, afirmó.

Ayudará a llevarlos

Respecto a las movilizaciones el día de la consulta, la senadora Malú Mícher dijo que “si la gente lo necesita, un adulto mayor o personas que no puedan movilizarse, se les ayuda a transportarse. Ellos pueden llegar como puedan. Si quieren irse en camión o en un taxi, se les ayuda”.

-O sea se les da dinero para que paguen el taxi

-No, no se les da dinero, en esto no se les da dinero

-¿Entonces cómo los van a ayudar? ¿En qué está la ayuda del partido?

-La ayuda está en comunicarles dónde está la casilla, la importancia de que se transporten a esa casilla.

-¿Entonces no van a poner vehículos?

-Hay vehículos privados que dicen: ´”yo te ayudo a llevar gente. Adelante, llévala, felicidades por eso”.

-¿Pero no van a contratar la flotilla de taxis?

-No sé, eso tendría que preguntárselo usted a Morena, al Comité Ejecutivo.

Aseguró que hay lineamientos del INE en donde se permite la movilización y por lo tanto no se está violentando ningún estatuto ni ninguna ley.

