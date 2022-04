Exhorta INE a no caer en actos indebidos por la consulta de Revocación de Mandato 

Guanajuato - Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INE en Guanajuato, pidió a ciudadanos, funcionarios y partidos que no caigan en actos indebidos este domingo durante la realización de la Revocación de Mandato.

No hay pretexto para que la ciudadanía no salga a votar, que salga a participar de manera voluntaria y en secreto, que no permita ser coaccionado ni acarreado (...) A los partidos políticos les pidió que no cometan ningún acto indebido con los funcionarios de casilla. (Y a los funcionarios de casilla) Les pedimos que no se presten a ninguna práctica ilegal”.