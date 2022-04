Guanajuato - Estela Meneses, representante de Morena ante el Consejo Local del INE, denunció que en una comunidad de Comonfort, a dos personas de ese partido que iba a llevar el desayuno a sus representantes de casilla, los interceptó un grupo armado y les quitaron la camioneta.

Quiero hacer una denuncia de un incidente que nos parece bastante extraña. Al estar haciendo un recorrido para llevar los alimentos, en el municipio de Comonfort, a la altura de la comunidad de El Triángulo, transportaban los alimentos en una camioneta. (...) Y esta camioneta fue interceptada por un grupo armado, quien los bajó con amenazas y con armas y los despojó de la camioneta. No pudieron llevar a cabo esta actividad”, dijo en entrevista con AM.

Agregó que no se está garantizando la seguridad con la que se debe llevar a cabo este proceso y que no se están dando las garantías mínimas para llevar a cabo la votación.

Aseguran que ya hay denuncia ante el Ministerio Público

No obstante, Estela Meneses No supo decir las características de la camioneta, ni los nombres de los afectados, dijo que no tiene el dato, pero que las víctimas ya están en el Ministerio Público presentando la denuncia.

Estos hechos no fueron denunciados ante el Consejo Local del INE, solo en la entrevista. La representante de Morena no tenía más datos al respecto.

