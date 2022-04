Guanajuato.- Los morenistas del Estado también denunciaron las innumerables irregularidades que el PAN cometió previo y durante la revocación de mandato del pasado 10 de abril.

Insistieron en que no hubo necesidad de hacerlo ante una autoridad porque no era necesario, ya que el Instituto Nacional Electoral, principal organismo que debió cuidar estos actos, no lo hizo.

No presentamos denuncias, esperamos que el partido lo hiciera pero no lo hizo y bajo la lógica que no tenía caso que dichas denuncias mediante un proceso especial sancionador o un recurso ante el INE, el árbitro parcial fue el principal boicoteado”, explicó el diputado local y dirigente estatal con licencia, Ernesto Prieto Gallardo.

Agregó que se consideró ocioso y la mayoría de los morenistas prefirieron la denuncia pública a las redes sociales y a la gente de forma directa.

Las denuncias que hicieron públicas diversos políticos del partido Morena, fueron promoción y difusión por parte del PAN en espectaculares donde llamaban a la no participación en la consulta.

De manera pública esto representaba una violación a la ley por que el PAN tiene registro nacional y la ley de partidos y la Constitución indican que los partidos son la vía para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos, y con esta situación violó la Constitución”, explicó.

Previo y durante la consulta de revocación, los morenistas señalaron que se invitó en redes a la no participación, pero no hay un registro específico ante una autoridad.

También denunciaron a los ciudadanos la entrega de tinacos con publicidad del PAN por parte del diputado Jorge Espadas.

Además, la ley reglamentaria indicaba que los partidos políticos no podían intervenir con publicidad y lo hicieron con estas acciones (entrega de tinacos)”, lanzó Prieto Gallardo.

Por su parte, la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, indicó: “Son delincuentes electorales, pero ni así pudieron impedir el triunfo de la revocación”, externó.

