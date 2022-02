Guanajuato - La veda electoral por la consulta para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) iniciará el viernes 4 de febrero y terminará el 10 de abril, día de la revocación. Esta prohibición aplica para los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

Esta veda es igual a la que se aplica en elecciones constitucionales, por lo tanto estará prohibido lo siguiente las siguientes difusiones:

Así lo informó Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INE en Guanajuato.

Jasso aclaró que esto no significa que los gobernantes no realicen actos y acciones relativas a sus cargos, sino lo que está prohibido es que los difundan y también que paguen propaganda en medios de comunicación tradicionales, internet y redes sociales.

Sí los pueden hacer, pero no los difundan. Por supuesto que los funcionarios públicos tienen que seguir trabajando. Lo que no tienen que hacer, son actos masivos. Lo que se prohíbe es la difusión para evitar que se confunda con propaganda personalizada”, aclaró en entrevista con AM.