León, Guanajuato.- Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), aseguró que no esconde nada y que todas sus propiedades fueron declaradas en los tiempos que establece la ley.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Periódico Reforma revelaron que en el último año Sheffield Padilla creó una constructora y una operadora turística y una inmobiliaria, en esta empresas participan como socios delegados y directores de la Profeco.

También que es un propietario de un hotel Boutique en Tlacotalpan Veracruz, en sociedad con sus esposa y que hasta hace unos días esta propiedad no aparecía en su declaración patrimonial.

“Soy empresario; en el ámbito privado siempre me he dedicado al mundo de los negocios, he generado desarrollo económico y empleo.

“Vengo de una familia de empresarios de León; trabajo desde los 7 años de edad y estoy dado de alta en Hacienda desde los 11. Siempre me he dedicado a la actividad empresarial, cumpliendo con la Ley, y todo aparece en mis declaraciones patrimoniales, nada he ocultado. No hay ningún conflicto de interés con mi trabajo como servidor público”, dijo el funcionario federal a través de un comunicado.

Afirmó que en su declaración patrimonial 2022 se informa puntualmente sobre todas sus actividades empresariales.

“Ni se escondió nada, ni se oculta nada. Todo está declarado -y aclarado- conforme al plazo que prevé la Ley y que venció el 31 de mayo.

“El que nada debe nada teme, y estoy a la orden para proporcionar cualquier información que la autoridad considere pertinente”, apuntó el titular de la Profeco.

LALC