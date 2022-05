León, Guanajuato.- Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal del PAN, insistió en que el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP) son una ocurrencia.

“Estamos en el momento de la ocurrencia, ahora tenemos dos planes de estudio que ya están en operación, uno de 2011 y otro del 2018, si llegara a aprobarse este (2022) tendríamos tres planes de estudio, no habría en el planeta un país con tres planes”, explicó.

Durante una entrevista en Atypical TV con el periodista Carlos Alazraki, el exrector de la Universidad de Guanajuato (UG) señaló que este cambio no está cimentado en la solicitud de un millón de docentes del País.

“Pregunté con algunos directores de Guanajuato luego de reuniones con la SEP y en los casos ninguno fue consultado para este cambio de modelo… Estamos hablando de derecho ficción”, dijo.

El Plan de Estudios 2022 propone el contenido de los libros de texto y plantea la eliminación de exámenes de evaluación internacional, como el PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes).

“Se pasa de materias a campos formativos y nótese que el texto establece materias, ahora se van a englobar en cuatro campos formativos: lenguajes, saberes, ética y pensamiento científico”, explicó en la mesa de diálogo donde se clasificó el modelo como comunista.

Y es que de acuerdo con Juan Carlos Romero Hicks, también exdirector general de Conacyt, el nuevo modelo pretende poner en el eje central a la comunidad y no al individuo como estudiante.

En la propuesta del modelo educativo se engloban las materias en los siguientes campos formativos:

Lenguajes. Saberes y pensamiento científico. Ética y naturaleza y sociedad. Humano y lo comunitario.

Romero Hicks critica a Marx Arriaga

Por otra parte el Marco Curricular 2022 propone cambiar los grados escolares por seis “fases de aprendizaje”, cada con varios grados educativos desde cero años hasta secundaria. “Es una abstracción de una ocurrencia”, insistió el legislador guanajuatense.

Se comentó que estas modificaciones se aplicarán incluso en los modelos educativos de instituciones privadas y se coincidió en la mesa de análisis que este esquema estaría formando a los menores para “crear conciencia al servicio del gobierno”.

El principal impulsor de estos cambios es Marx Arriaga, director de Materiales General de la SEP, a quien Romero Hicks señaló de tener poco conocimiento en materia educativa. “No tiene ni la más remota idea de lo que es la educación”, lanzó.

El diputado federal también mostró su preocupación por la aprobación casi inminente de este programa, pues la implementación es facultad exclusiva de la SEP y la propuesta no puede pasar al Congreso para ser votada por los diputados. “Para la aprobación no puede ir al Congreso, por eso es importante que la sociedad se manifieste”.

Señaló la falta de una consulta con especialistas, maestros y entidades para tener un documento con resultados palpables.

“Para que esto funcione se requieren tres cosas: uno, la formación de docentes y no se ha hecho un programa serio, al contrario se han disminuido asignaciones; diseñar evaluación y ahora le quieren dar la vuelta; y tercero, la carrera magisterial. Estos pilares se están desmantelando porque no atienden y no entienden que no entienden”, dijo.

De acuerdo con la SEP, en julio de este año se publicarán los principios generales de esta propuesta, y el próximo los contenidos e impactos en educados y profesores. Aunque aún falta que la SEP se reúna con los diputados de la Comisión de Educación.

Ante la pregunta sobre si este modelo sería el inicio de una educación comunista, Romero Hicks respondió:

“No necesariamente, pero es diferente a lo que hacen en este momento, no me imagino a un docente que no haya sido formado en este modelo tratando de ser facilitadores, pero no deja de ser un riesgo porque podría afirmarse que van en ese camino”.

Para cerrar el guanajuatense sentenció que no se han realizado acciones para remediar los estragos de la pandemia en educación cuando ya se piensa en un nuevo modelo.

Fases del nuevo Marco Curricular:

Educación inicial, dedicado a niños y niñas de cero a tres años.

Educación preescolar, para alumnos y alumnas de tres a seis años.

Primero y segundo de primaria, enfocado a estudiantes de seis a nueve años.

Tercero y cuarto de primaria, para estudiantes de nueve a 11 años.

Quinto y sexto de primaria, enfocado a adolescentes de 11 a 13 años.

Primero, segundo y tercer grado de secundaria, enfocado a adolescentes de 13 a 15 años.

