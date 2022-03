Ruth Tiscareño es la única candidata a la presidencia del PRI y sería la ganadora

Guanajuato - Ruth Tiscareño Agoitia y David Mercado se registraron como únicos candidatos a la presidencia y secretaría general del PRI estatal, por lo que ya no habrá elección y ellos serán declarados mañana los ganadores. En el caso de ella, sería su reelección.

Para cumplir con el trámite ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, dijo que presentó las firmas de 1,216 consejeros políticos y el apoyo de 38 comités directivos municipales de su partido.

Aunque en su discurso ante sus seguidores en un evento posterior en el patio de los sectores del edificio estatal del PRI, dijo que de los 46 comités municipales, “40 están con nosotros. Hubo quien me dijo: no”.

Afirmó que son candidatos de los priístas guanajuatenses, que son tiempos de construir un partido fuerte y que la dirigencia de ambos trabajará en pro de los guanajuatenses y sabrá acompañar sus necesidades.

En su registro, ambos fueron acompañados por los presidentes municipales Juan Lara, de Villagrán, Moisés Maldonado, de Tarimoro y Anastacio Rosiles, de Uriangato y el diputado local Gustavo Adolfo Alfaro.

Niega Ruth Tiscareño haber amenazado a comités municipales

En entrevista, dijo que es falso que haya amenazado por teléfono a presidentes de comités municipales para que firmaran el apoyo para ella, como denunció Sergio Santibañez en su video anoche.

Nunca sucedió eso. Yo no hice llamadas, yo fui a verlos personalmente”, afirmó en entrevista, en la que afirmó que los comités municipales decidieron acompañarla. “Ustedes claramente ven que aquí está el apoyo”, afirmó, respecto a los priístas que la acompañaron a su evento de registro, que fueron alrededor de 80.

Sobre por qué se postula para la reelección, dijo que porque sus compañeros la apoyan.

Y sobre la convocatoria “a modo” para que se registrara sólo ella, como también denunció Sergio Santibañez, dijo que ella no hizo la convocatoria, sino que la emitió el CEN “pregúntenle a él”, dijo.

Sobre el hecho de que por primera vez todos los documentos del partido para registrarse tenían que ser emitidos por el CEN, a diferencia de elecciones de por lo menos 19 años anteriores como también cuestionó Sergio Santibañez en entrevista con AM publicada el sábado, Tiscareño Agoitia afirmó que siempre ha sido el CEN el que los tiene que emitir, como el examen del Instituto Reyes Heroles.

Pero lo que no dijo es que este instituto tiene una representación en el Estado y los exámenes se hacían en Guanajuato, por lo general.

Respecto al cuestionamiento de algunos de los priístas de que ella no es de Guanajuato, sino de San Luis Potosí, la también diputada respondió que se es guanajuatense no sólo por nacimiento. Afirmó que hay más de medio millón de personas que viven en Guanajuato y no nacieron aquí.

“No se dejen engañar”

Respecto a los 11 millones de pesos en gastos de representación que ha hecho el Comité Directivo Estatal, según acusó Sergio Santibañez en su video del domingo, Tiscareño Agoitia expresó: “No se dejen engañar. Todo está en la página”, pero no dio una explicación al respecto.

Sobre las multas que tiene del INE, hoy, la presidenta estatal con licencia agregó que hay otras observaciones que fueron públicas y vienen desde 2019, y se originaron en parte del periodo de Celeste Gómez como presidenta estatal y parte del periodo de la propia Tiscareño Agoitia. Dijo que son de 200 mil pesos y las van a impugnar.

