Sabía Sergio Santibáñez que lo bajarían con ‘cualquier triquiñuela’

El priista Sergio Santibáñez explicó la razón por la cual ni él ni Larisa Solórzano se registraron para contender por la dirigencia estatal de su partido, a pesar de que el viernes había asegurado que sí lo harían.

"A pesar de que el mensaje que se envió a la dirigencia nacional y no respondieron, nosotros no íbamos a convalidar o validar un proceso, el proceso de elección de la dirigencia estatal del PRI tenía a todas luces una dedicatoria y nos iban a desechar el registro con cualquier triquiñuela", señaló en entrevista con AM.

Cuestionó la legitimidad de Ruth Tiscareño, quien se reelegirá en la presidencia estatal de ese partido, por no ser de Guanajuato.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Consideró que el primer requisito para ser presidente estatal del partido es el mérito. “No puedes ser un presidente de partido, del Comité Directivo Estatal si no tienes un reconocimiento expreso de la militancia, para ello debiste de haber recorrido los 46 municipios, conocer las diferentes expresiones del partido, para construir un andamiaje de la estructura que fortalezca al partido. Ese mérito debe ser reconocido por el CEN”.

Además: Renuncia Araceli Escobar a secretaría del PRI León tras postulación de Ruth Tiscareño

Agregó que el segundo requisito es el de legalidad. Insistió en que la también diputada local tiene apenas 2.6 años en el estado.

Recordó que Tiscareño Agoitia “le arrebató la diputación a una priista con méritos, no pudo demostrar su residencia ante el Ayuntamiento, entonces acudió con un notario y dos testigos. Mediante una serie de triquiñuelas se las acepta el partido. Es decir, esa legitimidad de la cual no gozan, no cumple con ella Ruth.

“Entonces ante todo esto la dirigencia nacional no hizo caso, nosotros no teníamos nada qué hacer”, lamentó Sergio Santibañez.

Reconoció que entre domingo y lunes alguien del Comité Directivo Estatal, no quiso decir quién, lo buscó para hablar.

“Existió ahí una comunicación que pudiera haber sido una búsqueda para ver si yo buscaba algo, a lo cual yo fui muy claro en mi posicionamiento”, que fue de rechazo.

“No buscamos puestos”

En ese sentido, el lunes, en su cuenta de Twitter, el priista publicó: “Nunca buscamos la secretaría general del CDE, ni queremos consolación con un sector y/o organización. Erradiquemos la vieja costumbre de ganar perdiendo el partido, nuestra exigencia es justa, dignidad al priismo guanajuatense”.

También: Ruth Tiscareño es la única candidata a la presidencia del PRI y sería la ganadora

En la entrevista con AM, agregó: “Nosotros, como guanajuatense buscamos una dirigencia guanajuatenses, no importa quien, si es hombre o mujer, que tenga todo el conocimiento de la militancia, que lleve al partido a un mejor estadio”.

Insistió en que Ruth Tiscareño tuvo 2.6 años para conocer el municipio y no conoce y que hay comités municipales cerrados.

Y advirtió: “Esto no termina aquí. Van a ver qué sucede con el dictamen de la Comisión Estatal de Procesos Internos”.