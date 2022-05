León, Guanajuato.- A pesar de que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) tiene el dinero para comprar las jeringas y los diluyentes que hacen falta para vacunar contra el COVID a niños de 12 a 14 años no es posible hacer la compra ante la falta de proveedores a nivel mundial.

Así lo declaró el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien declaró que hasta hoy no hay una fecha por parte de la Federación para la llegada de estos insumos e iniciar la inmunización; aseguró que la SSG ya buscó realizar la compra por su cuenta, sin embargo, no hay proveeduría, reiteró.

“No hay fecha todavía para la llegada de los insumos, esperaría que fuera ya esta semana y hasta el momento estamos sin noticias.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Como ellos (Gobierno Federal) nos lo han dicho, esto se explica por la falta de proveeduría ante la demanda tan alta que hay a nivel mundial, todos los países están vacunando y utilizan prácticamente el mismo insumo, entonces creo que ya estamos formados en la lista y espero que muy pronto lleguen”, afirmó.

LEE ADEMÁS: Especialistas descubren cómo bloquear al COVID y atraparlo.

Díaz Martínez sostuvo que la Secretaría de Salud de Guanajuato sí está en posibilidad de comprar estos insumos y al preguntale hastá cuánto se invertiría para la compra de estas jeringas y diluyentes respondió que lo que sea necesario ya que no son insumos costosos, pero no precisó la cantidad.

“No es por falta de dinero sino que es por falta de proveeduría. No sé, podemos gastar... no, no tengo ni idea, pero muy poquito son jeringas y para no decirte una cifra que no coincida déjame decirte que es algo que ya nos descuentan de nuestro presupuesto de salud, entonces invertir en comprar insumos es gastar doble y no queremos eso.

"Nosotros ya los estamos buscando y ni la Federación los ha podido conseguir y nosotros salimos a buscar y en función de la elevada demanda de estos insumos no hay proveeduría en este momento”, declaró.

El funcionario estatal recordó que en la entidad hay 162 mil vacunas de la marca Pfizer refrigeradas en ultracongelación en espera de que lleguen estos insumos y enfatizó que la SSG busca que la vacunación contra el COVID ya sea universal de los 12 años en adelante.

Respecto a la vacunación anti COVID de menores de 5 a 11 años como ya ocurre en otros países, señaló que a la fecha en el caso de México no hay ninguna noticia porque la vacuna que se aplique a esta población infantil tiene que ser Pfizer, “y es lo que sabemos, no tenemos más información hasta el momento”, concluyó.

LALC