León, Guanajuato.- En Guanajuato no hay casos de la viruela del mono pero autoridades de Salud se mantienen atentas ante posibles casos sospechosos de la enfermedad y refuerzan la vigilancia epidemiológica en hospitales y centros de salud.

Así lo declaró este lunes el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien enfatizó que esta enfermedad no tiene el mismo potencial de transmisión que tienen enfermedades como el COVID y aseguró que se capacita al personal de salud sobre los signos y síntomas de la viruela del mono debido a que es una enfermedad que hace muchos años no se presentaba en México.

No hay casos en Guanajuato, no queremos alarmar a la población pero sí que se mantengan informados y alertas y cualquier situación la vamos a dar a conocer de inmediato”, dijo.

Asimismo, en entrevista para TV4, señaló que seguirán “haciendo búsqueda intencionada de casos, ojalá no se llegue a presentar un caso en nuestro estado pero ya vimos que los virus porque este es un virus no tienen palabra de honor, no conocen de visas, pasaportes y con la movilidad que hoy tiene el ser humano pues pueden llegar fácilmente de un lugar a otro".

La Secretaría de Salud Federal confirmó que se detectó 1 caso de la viruela del mono en México. Foto: cortesía.

Llega de viruela del mono a México

Lo anterior luego de que este fin de semana en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Federal confirmó que se detectó 1 caso de la viruela del mono; se trata de 1 caso importado, aparentemente un hombre de 50 años que al parecer contrajo la enfermedad en Holanda.

"Él es residente de los Estados Unidos y está ahorita en la Ciudad de México donde fue diagnosticado y donde está en tratamiento.

Este es sintomático, se utilizan algunos antivirales y se transmite de persona a persona, hay que tener un contacto directo muy estrecho con una persona que tenga la enfermedad para que las otras personas se puedan contagiar o diseminar el virus", explicó.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

El Secretario de Salud de Guanajuato añadió que los síntomas de la viruela del mono habitualmente son:

Fiebre

Dolores musculares

Dolores de cabeza

Dolor de espalda

Escalofríos

Lesiones cutáneas que aparecen primero en la cara y cabeza y que después se diseminan en todo el cuerpo.

También puede haber otro síntoma como la inflamación de los ganglios, aparecen bolitas principalmente en el cuello, en las axilas, en la ingle y en las rodillas.

Niños son los más afectados por viruela del mono

El Secretario detalló que los menores son los más afectados aunque es muy diferente a la varicela habitual y que todavía suele haber algunos casos aunque ya hay vacuna.

“Si alguno de nuestros familiares tienen alguna sintomatología más vale que lo revise un profesional de la salud, hay unidades médicas abiertas prácticamente las 24 horas del día en todo el estado y no hay que esperarse, la oportunidad hace la diferencia siempre para diagnosticar y para aislar incluso a las personas que presenten los síntomas", recalcó.

Finalmente agregó que las personas contagiadas de esta viruela y que siguen el tratamiento se recuperan entre dos y cuatro semanas.

Más o menos es un mes lo que dura el cuadro clínico lo que puede también durar el periodo de transmisibilidad que puede ser hasta 16 días", concluyó.

