Salvatierra, de Pueblo Mágico a uno de los municipios más inseguros

Salvatierra fue fundada hace 375 años, fue la primera población de Guanajuato elevada al rango de ciudad en 1644 y hoy tiene una de las tasas de homicidios más alta en el estado.

Es considerada la tercera ciudad colonial de Guanajuato por la riqueza en sus construcciones, tanto civiles como religiosas, así como por sus casonas virreinales y porfirianas y en 2012 se incorporó al programa Pueblos Mágicos.

El encanto de Salvatierra fue opacado por la violencia. Foto: Omar Ramírez.

En la plaza principal los negocios empiezan a cerrar a partir de las 7 de la noche. Foto: Omar Ramírez.

Pero el encanto de este pueblo, habitado por unas 100 mil personas, donde el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo pasó su niñez, ha sido empañado por la violencia.

Desapareció aquel “Pueblo Mágico”

El Mercado Hidalgo es una de las construcciones más reconocidas en Salvatierra. Foto: Omar Ramírez.

En Salvatierra pocos se atreven a hablar sobre la inseguridad que se vive en el municipio, quienes platican lo hacen en voz baja ante el temor de ser escuchados, desde hace mucho tiempo la tranquilidad que caracterizaba a este “Pueblo Mágico” de Guanajuato desapareció.

Las cifras sobre la violencia en los pueblos de Guanajuato son crudas, en Salvatierra se han registrado 156 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que lo posiciona como el municipio con la tasa más elevada en la entidad. Pasó de 15 homicidios en 2014 a 156 durante el 2018.

Todos viven con angustia

La presencia de militares es constante en las calles después de los hechos violentos ocurridos. Foto: Omar Ramírez.

El restaurantero, el hotelero, el jardinero de un parque público o el policía municipal narran el terror y la angustia con que viven diariamente.

La inseguridad es un tema también para los meseros de bares, el bolero, el recolector de basura, el taquero y los campesinos. Todos advierten sobre los riesgos de salir noche a recorrer algunos puntos de la ciudad.

Es mejor que se vayan temprano al hotel, porque andan muchas personas malas en motocicletas que ya no sabe uno ni de donde son”, advierte el jardinero “Alfredo” al reportero de am.

Decaen esperanzas

En este lugar fueron asesinados cuatro funcionarios municipales el 25 de marzo.

La última masacre de cuatro funcionarios públicos el pasado 25 de marzo ha provocado pánico y preocupación en toda la población, entre ellos los prestadores de servicios que han visto mermados sus negocios.

Si ya los tocaron a ellos (funcionarios municipales) ¿Qué nos espera a nosotros?, Todo esto nos pega en las ventas, porque la gente que nos visita de Celaya, Morelia o Querétaro ya no viene”, dice el dueño de un restaurante que pidió no dar su nombre.

El empresario asegura que en la última reunión que tuvieron con la alcaldesa Alejandrina Lanuza en la primer quincena de marzo, la cuestionaron sobre los problemas de inseguridad que los aqueja.

Le dijimos que cuál plan o estrategia tenía para combatir esto, se quedó callada por un rato y luego contestó que estaba trabajando en la la preparatoria militarizada.

Nos urge tener soluciones en este momento antes de que se descomponga más”, aseguró un prestador de servicios.

Tienen “toque de queda”

Por las noches los soldados patrullan las calles de la zona centro de Salvatierra. Foto: Omar Ramírez.

La mayoría de los negocios del Centro Histórico de Salvatierra se cierran a las siete de la tarde, aunque muchos bajan las cortinas desde antes, se observó en un recorrido que hizo am el 27 y 28 de marzo.

Un silencio predomina y sólo el reloj musical del Santuario de Nuestra Señora de la Luz se escucha cada hora. A las 9 de la noche prácticamente nadie camina por las calles de Salvatierra, más aun si son de las colonias alejadas de la zona centro.

Los comerciantes viven con temor, ahorita antes de las ocho ya está todo cerrado, nadie quiere quedarse más tarde, las tres principales calles del centro de Salvatierra se quedan vacías muy temprano”, mencionó el gerente de un hotel.

Inseguridad ahuyenta a visitantes

Restaurantes y hoteles han resentido la baja de visitantes a causa de la violencia. Foto: Omar Ramírez.

La ocupación hotelera, asegura el prestador de servicios, ha caído en más de un 40% en los últimos cuatro meses, pero empeoró del lunes 25 de marzo en adelante cuando fueron acribillados los funcionarios municipales sobre el bulevar Juan Jesús Posadas Ocampo a la altura de la Glorieta del Ángel sobre la salida a Acámbaro.

Desde ese día dos unidades todo terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acompañados por una patrulla de la policía municipal vigilaban las calles del primer cuadro de la ciudad, los rondines son principalmente en el primer cuadro de la ciudad las 24 horas.

Son parte del grupo de militares que arribaron a esta región conformada por Uriangato, Moroleón, Yuriria, Santiago Maravatio y Cortazar municipios agobiados por la inseguridad y los hechos violentos.

Se sienten desprotegidos

La alcaldesa Alejandrina Lanuza anunció el miércoles 27 de marzo la llegada de 120 militares a Salvatierra, al mando del general de la Sedena, Bernardo Ramírez.

Pero esta estrategia no alienta en nada a los salvaterrenses porque ya lo han visto en otros tiempos, cuando se ha recrudecido la violencia en el municipio y nada ha cambiado.

Ni mucho menos a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que denunciaron a a. sentirse desprotegidos y amenazados por la delincuencia.

Noventa policías para 100 mil habitantes

En Salvatierra existen 90 policías que se quejan de la falta de apoyo, se sienten decepcionados porque no les han cumplido las promesas de mejorarles las condiciones laborales.

Si se se toma en cuenta que la población son 100 mil habitantes, a cada uno de los uniformados les toca proteger a mil 111 salvaterrenses.

La Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) recomienda 300 policías por cada 100 mil habitantes, en Salvatierra hay un déficit del 70%.

Un policía de tercer nivel recibe un sueldo bruto de 6 mil 500 pesos mensuales aproximadamente, menos impuestos, cobra 5 mil 600 pesos en promedio.

am: ¿De quién tienen apoyo, ante estos hecho violentos?

Policía municipal: “De nadie, el aumento no ha llegado, armas no hay, radios no traemos, no tenemos ni madres, ya estamos hasta la madre de cada presidente municipal porque ni uniformes nos dan, a un compañero le mocharon el pie por los zapatos de plástico que nos dan, se apellida López”.

En las comunidades rurales del municipios la situación es igual o peor, debido a que tienen indicaciones “de no salir de sus casas después de las ocho de la noche”.

La forma de vida que estamos llevando ahorita es muy fea, llegamos de trabajar y a encerrarnos en las casas, ya no quieren a nadie en las calles a las ocho de la noche, son órdenes de esa gente y pues tenemos miedo porque a cada rato aparecen muertos por todos lados”, mencionó “Raúl” un habitante de Santo Tomás Huayzindeo.

No hay una comunidad donde no hayan vivido el horror de encontrar muertos tirados sobre los caminos o parcelas, personas levantadas, desaparecidas y balaceras.

La tranquilidad de Salvatierra no existe de hace tiempo y la magia que lo caracteriza por sus haciendas, casonas, templos y edificios históricos cada vez se aprecia menos por la falta de visitantes.

Pierden desde 2015 la tranquilidad

Ver militares en las calles no hace sentir más seguros a los habitantes. Foto: Omar Ramírez.

En Salvatierra en el 2018 se cometieron 156 asesinatos, en promedio 13 cada mes de acuerdo con el registro de am. Y entre enero, febrero y marzo de este año las víctimas ya sumaban 43.

Este municipio colinda con Tarimoro, Acámbaro, Jaral del Progreso, Cortazar, Santiago Maravatío y Yuriria; estos dos últimos junto con Salvatierra tienen las tasas de homicidios más altas de esa zona. Acámbaro tiene la más baja.

La tasa de homicidios más alta está en Santiago Maravatío, un poblado con unos 6,800 pobladores que en 2018 registró 25 homicidios y su índice es de 393.3. En Yuriria la tasa es de 156.1 y en Salvatierra es de 115.9 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo a un análisis de los homicidios ocurridos en este municipio en los últimos 15 años y registrados por el INEGI, el primer brote de violencia ocurrió en 2009.

Entre 2004 a 2008 el número de asesinatos por año eran de 2 a 7, pero en 2009 llegaron a 18, crecieron a más del doble, y se mantuvieron en un rango de 15 a 21 hasta el 2014. En el 2015 hubo otro salto. El número de víctimas llegó a 44 y al siguiente año a 51.

Pero los peores han sido los dos últimos años. En 2017 la cifra de víctimas llegó a 113 y en 2018 se tuvo una cifra récord con 156 asesinatos.

En el último año Salvatierra fue la séptima ciudad con más homicidios en el estado, sólo después de Irapuato, León, Salamanca, Celaya, Pénjamo y Silao, teniendo una fracción de su población.