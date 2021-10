San Felipe, Guanajuato.- Lorena tenía 23 años y le gustaba el futbol. En una fotografía que conserva su familia aparece sonriente, cargando un trofeo de campeona.

El 29 de septiembre Lorena fue localizada muerta en San Felipe.

Su fallecimiento ha despertado indignación en el municipio, la familia de la joven cree que fue golpeada de forma brutal, al grado de que no pudieron reconocerla de forma inmediata. Mujeres de San Felipe aseguran que no es la primera víctima y que los casos que han ocurrido antes han quedado impunes.

El 29 de septiembre, Lorena salió de su casa en la comunidad de Los Arrastres para tomar el transporte a su trabajo en el Puerto Interior. La activista Brenda de la Mora, quien acompaña a la familia para conocer la verdad sobre su muerte, relató que la joven normalmente salía de su casa a las 4:28, porque el camión pasaba a las 4:30.

Normalmente, Lorena mandaba un mensaje a su madre a las 4:33 de la mañana para confirmarle que había tomado el transporte y después de su jornada laboral regresaba a casa.

Sin embargo, el 29 de septiembre no envió ese mensaje, su madre preocupada le marcó a las 4:35, creyó que tal vez la joven había olvidado el mensaje y se había quedado dormida en el camión, porque esto ocurría, pero entonces ella se ponía en contacto a las 6:15 de la mañana. Esto tampoco ocurrió.

A las 9 de la mañana del mismo día, el subdelegado de la comunidad se puso en contacto con los habitantes para decirles que había localizado una persona atropellada y requería que fueran a reconocer el cuerpo.

Familia de Lorena debe aceptar que murió

Como no se sabía nada de Lorena familiares acudieron a ver si se trataba de ella, pero debido a las lesiones que tenía el cuerpo no la reconocieron. Se fueron pensando que no era ella.

La hermana de la víctima, Martha trató de ponerse en contacto con ella, pero las llamadas siguieron sin ser recibidas en su teléfono celular y decidió regresar al lugar donde estaba el cuerpo. Pidió a los policías que lo custodiaban que le permitieran acercarse más. Entonces la reconoció.

A la distancia vio un palo ensangrentado, lo que hace suponer a la familia que Lorena no fue atropellada, sino que fue golpeada hasta la muerte.

Brenda de la Mora, la joven que acompaña a la familia en el caso, señaló que de acuerdo con el certificado de defunción, Lorena murió por un traumatismo craneoencefálico y traumatismo profundo de tórax. Esa es la única información que tiene la familia.

Elementos de la Fiscalía que levantaron el cuerpo no les han informado sobre la investigación y la abogada Alma Guerra solicitó la representación jurídica para conocer el seguimiento del caso.

La hermana de Lorena dice que había un palo al lado ensangrentado, ellas dicen que es especie de un árbol muy duro que se da ahí en la zona y que no se rompe, que es lo que ella dice que vio”, sostuvo Brenda de la Mora.

Lo más preocupante dice la joven, es que mujeres de la comunidad y el municipio aseguran que no es la primera vez que una mujer es hallada sin vida en estas circunstancias y esto no ha derivado en investigaciones por feminicidio.

Varias mujeres y entre ellas comentaban que no es la primera vez que pasa, que pasa seguido, que matan mujeres y que no pasa nada, vamos a empezar caso por caso, tiene que haber un asentamiento de que existe, no sabemos si están reportadas o no o si dicen que son atropelladas o no”, dijo.

