San Francisco del Rincón, Guanajuato.- La tragedia sorprendió a Angélica Guadalupe y sus tres pequeños hijos Karla, Citlali y Mario Antonio, mientras dormían, luego de que un incendio consumiera esta madrugada la humilde choza en la que descansaban.

Pasaban de las 5:30 de la madrugada cuando el fuego los sorprendió mientras descansaban en el terreno que habían habilitado como vivienda, en el último tramo de la prolongación Oaxaca, en la colonia Nueva Santa María.

De acuerdo a versiones del papá de la joven mamá y abuelo de los pequeños, Mario Antonio García vivía a un costado, las llamas y el fuego lo despertaron y de inmediato se levantó para ayudar a su hija y nietos, observando que las tres se encontraban fuera, pero no el pequeño.

“No logro entender cómo pasó, mi hija se durmió como a la 1 o 2, ya como a las 5 me despertó el grito de ella, que le dijo a la niña sálganse y fue cuando salí yo. Pero no entiendo cómo, estaban todos dormidos, temprano utilizamos una vela pero ya cuando nos dormimos pusimos focos recargables. No entiendo como sucedió. Cuando salí estaba afuera mi hija y las niñas, pero el niño no, ya cuando llegaron los bomberos y Protección Civil, encontraron muerto al niño”, narró desconsolado Mario Antonio García.

San Francisco del Rincón: Mario Antonio, de 4 años, no logró salir de la choza y murió. Foto: Staff AM.

En el siniestro murió Mario Antonio, de 4 años, quien fue descrito como hiperactivo, a quien jugadores de futbol lo veían cada semana pues hay una cancha a un costado de donde se encontraba la casa improvisada que consumió el fuego; le decían “Tarzán”, por lo inquieto que era.

“Sus juguetes se quemaron, las cenizas que se ven ahí, eran de mis nietas y mis nietos, a él le gustaban mucho los juguetes, el hombre araña”, dijo el abuelo del menor, entre la ropa consumida por el fuego estaba el disfraz del hombre araña, que muchas veces utilizó el niño.

El abuelo comentó que al momento del incendio sólo estaba su hija Angélica Guadalupe, de 23 años, y sus tres hijos de 6, de 4 y 3 años, el papá de los pequeños no estaba.

Al conocerse la tragedia, Antonio comentó que los fue a visitar personal del DIF y de alcalde Antonio Marún, así como de parte de la Diputada Federal Michel González, para lo cual, pidió en realidad apoyen a su hija y sus nietos, porque se quedaron sin nada.

San Francisco del Rincón: La familia de Angélica Guadalupe lo perdió todo. Foto: Staff AM.

Detalló que el fuego consumió cama, ropa, juguetero y el comedor, entre otras cosas y que la choza estaba cubierta con telas y lonas, como su vivienda, que se encuentra a un lado.

Recordó que los jugadores que realizan sus partidos en el campo contiguo, el pasado 6 de enero les llevaron juguetes al pequeño Antonio y sus hermanas Karla y Citlali, por lo que aseguraba lo iban a extrañar.

El abuelo pide a las autoridades ayuda ante la difícil situación que están atravesando y que si su hija, ocupa rehabilitación, la puedan ayudar con el tema, además de pedir que se pudiera alejar a la pareja sentimental de la joven, al no tener ayuda de él y solo causar conflictos y que la ayuda prometida pronto llegue.

