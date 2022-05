León, Guanajuato.- Los comerciantes registran bajas ventas por la lentitud de obras en el bulevar La Luz, lo que “se ha vuelto una pesadilla”.

Propietarios de negocios que se encuentran en la vialidad, específicamente en la colonia San Pedro de los Hernández, expresan su inconformidad por la lentitud de la obra de drenaje que se está realizando.

Una trabajadora de la carnicería Brenda mencionó que varios locales de la zona han bajado sus cortinas por la falta de clientes, pues hasta este punto, no hay acceso para automovilistas, lo que ha originado que sus ventas disminuyan hasta 50 %.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Una florería, una carnicería y un taller mecánico sobre La Luz, son los más afectados, pues sus ventas han disminuido. Foto: Omar Ramírez.

“Se ha vuelto una pesadilla, desde que empezaron las ventas se han ido para abajo, las calles principales están cerradas y no hay otros lugares donde se pueda llegar hacia nosotros, muchos de los que nos dedicamos al comercio la estamos viendo difícil”, explicó.

Tanta es la falta de clientela, que varios comercios han pensado en colocar cartulinas donde indiquen el punto de venta y así recuperarse económicamente o bien, ofrecer servicio a domicilio.

Además, señalan que la obra dio comienzo en fechas donde normalmente benefician a los comercios, caso como el de Nicolás Barajas, locatario de la Florería Bety.

Lo hicieron en un mal momento, en 10 de mayo donde cada año se generan buenas ventas, esta vez sólo vendí menos de la mitad de mis flores, en lugar de generar ganancias generó pérdidas”, expresó.

Juan José Sandoval, dueño de una ferretería y mecánica, aseguró que sus ventas han bajado hasta 60%, por lo que planteó que las autoridades ofrecieran una ayuda monetaria a los comercios.

“Sería genial que nos dieran una ayuda por la baja venta que sus obras nos están provocando, es que sí la estamos viendo difícil, supuestamente esta obra debe terminar como en 3 meses, pero por cómo trabajan pienso que acaban en cinco meses, si no es que más”, opinó el comerciante.

Los comerciantes expusieron que en los últimos días también se ha generado caos vial y acumulación de polvo, por lo que los vendedores ambulantes han tenido que cubrir sus carritos o incluso, retirarse de la zona hasta que la obra haya concluido.

Vecinos se unen a quejas

Vecinos de la colonia San Pedro de los Hernández, se sumaron a las quejas de los comerciantes, pues el ruido ocasionado por la maquinaria les afecta en su día a día.

Así lo mencionó Irlanda, quien detalla cómo en las tardes los fuertes sonidos le han afectado.

“Yo soy muy sensible de mi oído izquierdo y cuando comienzan a taladrar se me vienen los dolores, he tenido que meter trapos en las ventanas principales, pero aun así el ruido traspasa los muros”, relató.

Mientras que Alberto García consideró que lo ideal sería realizar las obras durante la noche, para no crear más tráfico, los comerciantes puedan llevar a cabo sus ventas y los colonos no ser interrumpidos por los sonidos.

“Que trabajen de noche porque no dejan descansar, muchos de aquí tienen niños en brazos y fácilmente los despiertan, además varios trabajamos desde casa y durante las reuniones es incómodo todo el ruidazo que se genera”, aseveró.

Hasta principios de julio

AM solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) la postura respecto al avance sobre las obras de drenaje de la zona mencionada.

El organismo confirmó que se contemplan 200 días aproximadamente de labores para sustituir cinco mil 23 metros de tubería, beneficiando a 61 mil 518 leoneses, por lo que la obra finalizará a principios de julio.

Se acordó dividir la obra en cuatro etapas simultáneas para evitar el cierre total del bulevar y se trabaja con horario matutino y vespertino, de 9 de la mañana a 7 de la noche.

Ante las peticiones de vecinos de laborar en la noche, Sapal informó que las actividades de construcción deben ser en horario solar.

Esto debido a que la zanja de trabajo tiene una profundidad de más de 4.5 metros y pasa una tubería de gas natural, trabajar por la noche generaría un riesgo para los habitantes de la zona.

Señalaron que actualmente se terminó la etapa dos y comenzó la cuatro y se continúa con la tercera.

Sapal afirmó que se avisó a la población beneficiada con reuniones de colonos, spots de radio y volanteo, además de mantener una gestión social para atender las dudas y reportes de los vecinos.

Por último, destacó que destina más de 38.7 millones de pesos y detona mil 917 empleos directos y más de 10 mil indirectos.

AM