Se acerca partido pero sigue en el aire estadía de la Fiera en el Glorioso

León.- El Gobierno Municipal no ha hecho contacto con los actuales propietarios del Estadio para negociar que el Club León siga jugando en este inmueble.

El próximo partido que León jugará como local será el domingo 3 de noviembre contra Monarcas de Morelia.

El Municipio no ha negociado con González-Zermeño la permanencia del Club León en el Glorioso.

Fuentes cercanas a Héctor González y Roberto Zermeño Reyes, quienes luego de un juicio acreditaron la propiedad del inmueble, aseguraron que hasta el mediodía de este lunes no existía una negociación para mantener el arrendamiento ya que ni el Municipio ni la directiva del Club se habían acercado a ellos, por lo que desconocen dónde se jugará el próximo partido.

Ambos empresarios están a la espera de que el inmueble les sea entregado a más tardar el jueves de esta semana.

El martes 22 de octubre se hizo pública la sentencia definitiva del Juez Tercero de Distrito a través del cual se otorga la propiedad del Estadio al Club Social y Deportivo S.A. de C.V. del que Roberto Zermeño y Héctor González son presidente y vicepresidente.

Esta sentencia a favor de los particulares ocurrió luego de ocho años de litigio en el que el Municipio de León no pudo acreditar la propiedad del inmueble.

Tras la sentencia, el abogado de Roberto Zermeño declaró que se tendrá que realizar una nueva negociación y como parte de ésta, y que los actuales propietarios proponen algunas condiciones, una de estas es bajar el costo del boletaje.

Al respecto la directiva del Club León señaló que ellos no negociarán con Roberto Zermeño o Héctor González, lo harán únicamente con el Municipio, con quien tienen firmado el contrato de arrendamiento que vence en el 2022.

La Secretaría del Ayuntamiento de León confirmó a través de su vocera que no ha habido acercamiento con los actuales propietarios.

“Se va a dar cumplimiento a lo que ordena la autoridad jurisdiccional. El contrato para que el equipo León siga jugando en el estadio subsiste en el marco civil, es decir, seguirá jugando. Cualquier negociación extraordinaria, deberá ser entre los particulares”, informó el Municipio de León, a través de su área de comunicación.

‘Empezaremos en breve’

El síndico Cristian Cruz Villegas dijo que aún no se tiene el día y la hora en que se realizará la entrega del inmueble, aunque este debe ocurrir a más tardar el 31 de octubre.

“Estamos revisando los alcances del contrato de arrendamiento porque éste lo tenemos con el Club León y en su momento tenemos que ver cuál estrategia es la mejor para poder exigir su cumplimiento.

“Por otro lado, como Municipio estamos todavía en el proceso y tiempo legal de la entrega jurídica hacia los empresarios Roberto y Héctor y por último lo que estamos viendo es la necesidad de preservar el inmueble en la función deportiva para que pueda seguir jugando el Club León en nuestra casa.

Confirmó que por parte de la autoridad municipal no ha habido acercamiento con los actuales propietarios del Estadio, pero no lo descartó.

“Empezaremos en breve, primero tenemos que cumplir un mandato judicial y luego estaríamos accediendo a un formato de negociación y de ver qué es lo más justo para todos”, comentó.

Y aseguró que el León seguirá jugando en el estadio al preguntarle si este domingo jugará en las instalaciones del estadio.

‘Vamos a ver qué maromas y convenios hacen’

El Municipio de León tendrá que negociar con los empresarios Roberto Zeremeño y Héctor González para mantener el contrato de arrendamiento con el Club León, afirmó la síndico Leticia Villegas Nava.

Asimismo, señaló que el presidente municipal, Héctor López Santillana y el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, quienes se hacen cargo del asunto, “nos dijeron que nos esperáramos un poquito y tenemos hasta el jueves para tomar acciones”.

“Entonces yo me quisiera mejor esperar para no entorpecer nada, lo que se quiere es tener la certeza para la gente de que el Club León va a seguir jugando y que los futbolistas no van a tener problema.

Han sido muy herméticos (el alcalde y el secretario) porque como esto tiene tan poquito tiempo y luego ya sabes que todo en esto son jugadas de tres bandas, entonces han sido muy discretos”, declaró.

Al preguntarle si el Municipio tendrá que negociar con los empresarios Roberto Zeremeño y Héctor González para que el Club León juegue en el estadio sostuvo que el gobierno local sí tendrá que hacerlo debido a que el contrato de arrendamiento se hizo con el Municipio.

Sobre el día y fecha de entrega del Estadio León a sus nuevos propietarios Roberto Zermeño Reyes y Héctor González, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara que el inmueble es propiedad de ambos empresarios, Villegas Nava mencionó: “el alcalde nos pidió que nos esperáramos para ver qué acciones toman”.

“Hay que estar pendientes, la negociación es el Municipio y la renta al Club León hasta el 2022 y así va a hacer, se cumplirá hasta entonces y ya vamos a ver qué maromas y convenios hacen para cumplir todo.

Ahora es una orden ya judicial y esperemos que también haya apoyos de todos como del Gobierno del Estado para ver qué están pensando”, dijo.