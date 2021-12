Se deslinda Poder Judicial de liberación de Jorge Romero

Guanajuato.- Ante la polémica reclasificación del delito en la acusación al diputado electo Jorge Romero Vázquez, el Poder Judicial responde que no tiene atribución para oponerse.

“La reclasificación del delito en la acusación no la realiza el Poder Judicial, es facultad exclusiva del agente del Ministerio Público que tiene a su cargo el asunto.

Y conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no es el juez quien tiene la atribución de aprobar o no aprobar, desechar o no atender, o calificar la reclasificación. La norma únicamente le permite al juez darle trámite al escrito de acusación con la reclasificación contenida”, así respondió en entrevista el magistrado presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz.