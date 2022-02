Celaya, Guanajuato - El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se molestó cuando los medios de comunicación lo cuestionaron sobre la violencia en el Estado, principalmente por los asesinatos a niños y adolescentes que se han registrado.

Oye, de verdad, ¿Qué hablo otro idioma o qué?. Escúchenme, o sino ya aquí la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones, tengo el derecho a dar entrevistas cuando quiera a ustedes, invítenme a sus medios, tengo una vocera que es Sophía (Huett). Cuando ha habido eventos muy complicados yo soy quien salgo y doy la cara, pero si esto no lo pueden entender. Tengo una vocera para eso y para eso está contratada Sophia Huett y para eso es su trabajo, pero si no lo pueden entender, aquí dejamos el tema de las entrevistas”, afirmó visiblemente molesto.