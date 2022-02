León, Guanajuato.- A solicitud del Ayuntamiento de Manuel Doblado desde este miércoles se instaló en este municipio el Mando Único de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Las FSPE brindarán en su totalidad el servicio de seguridad pública en Manuel Doblado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército y la Fiscalía General del Estado, aplicaron el “Operativo Trueno” para la revisión del armamento amparado en la Licencia Oficial Colectiva, así como de las instalaciones de Policía.

Esta mañana todos los policías de Manuel Doblado fueron dados de baja. Foto: Staff AM.

El resultado de la inspección, informó la Secretaría de Seguridad en un comunicado, fue que en un locker bajo el resguardo de una juez calificadora en turno, fue localizada droga con las características de la marihuana, para un aproximado de 40 dosis. La persona, junto con la droga, fue puesta a disposición de la autoridad.

La droga localizada en un locker. Foto: Cortesía.

Manuel Doblado en auxilio

En octubre 2021 las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) asumieron la vigilancia en Juventino Rosas, ante hechos de sospecha de infiltración del crimen.

“El Gobernador nos ha instruido al Eje de Seguridad a tener una comunicación permanente con los alcaldes a efecto de que los diagnósticos que ellos están llevando a cabo de sus policías, vayamos tomando decisiones al respecto.

“Y esto está vinculado a los exámenes de control de confianza que estamos en la recta final de las aplicaciones, en donde la instrucción del Gobernador es clara: no puede haber un solo policía que no tenga su Certificado Único Policial”, señaló este miércoles la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, en entrevista a AM.

El contar con mandos y elementos certificados es un indicador de confianza. La solicitud a los Alcaldes es que la evaluación debe ser permanente y para todos, dijo.

“Los Alcaldes su primera responsabilidad es la seguridad y esto pasa por hacer un trabajo profesional de revisión para dar de baja a elementos que no acrediten las pruebas y los que estén incurriendo en algún tipo de práctica fuera de la ética y ley”.

En próximos días, apuntó Libia García Muñoz Ledo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, informará sobre los resultados de las evaluaciones de control de confianza aplicadas a todos los mandos municipales de seguridad.

“En general hay buenos resultados de las evaluaciones de los mandos”, concluyó.

