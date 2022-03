Se niegan diputados del PAN a hablar de dinero para personas desaparecidas en Guanajuato

Guanajuato.- Los diputados del PAN se negaron a aprobar que ayer mismo se sometiera a votación una propuesta de Morena para exhortar al Gobernador para que, a la brevedad y en diálogo tanto con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas como con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, amplíe los presupuestos de ambas comisiones.

Panistas y morenistas discutieron por esto, porque los “azules” decían que no urge porque ya la Comisión de Atención a Víctimas tiene un presupuesto de 29 millones que ya se había aumentado en diciembre. Acusaron a los “morenos” de politizar el tema y utilizar a las víctimas.

Los morenistas dijeron que los familiares de las víctimas no pueden esperarse 9 meses a la aprobación del presupuesto para el año próximo.

La propuesta la hizo David Martínez Mendizábal, de Morena, con base en las peticiones que hicieron las integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas los días 22 de febrero y 4 de marzo, en donde el reclamo generalizado fue aumentar el presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Refirió que este año, dicha comisión apenas tiene 8.8 de presupuesto, de los cuales 6 se destinan a sueldos del personal.

Y la Comisión de Víctimas cuenta con 29 millones para 2022 y apenas 10 millones para el Fondo de Asistencia a las mismas.

“Estamos en tiempo de recapacitar. Obremos con sensatez y con sensibilidad, compañeros y compañeras. Las necesidades de las víctimas no pueden esperar a la aprobación del próximo presupuesto del año siguiente”, invitó.

Comentó que hay varios fondos que pueden servir para financiar algo tan urgente que va acompañado de tanto dolor. Dijo que es posible realizar adecuaciones presupuestarias y traspasos.

Acusan sesgos partidistas

La diputada panista Susana Bermúdez Cano dijo que no procedía la obvia resolución, es decir, que se votara ayer mismo, porque en el paquete estatal se aprobaron modificaciones para que alcanzar 29 millones de pesos para la Comisión de Víctimas, que fueron más del 60% que en años anteriores, cuando había tenido menos.

Afirmó que ya existe una asistencia de atención inmediata, se tienen apoyos de transporte y alimentación mensual apoyos médicos y hospitalarios a familiares.

Insistió en tratar este tema sin sesgos partidistas, pero reclamó que en cada sesión se insiste en poner este tema sobre la mesa.

David Martínez de plano les reclamó a los panistas: “Confunden, cuando es una propuesta de Morena, es partidaria, cuando es de Acción Nacional, es para todos. ¿Se trata de ir en contra de Morena? díganlo”.

“Se me hace que no escucharon bien a las personas (buscadoras), no pararon oreja, yo lo entiendo, tienen muchas ocupaciones. La propuesta es viable, se puede hacer, no es precipitado. Quien está partidizando el tema es Acción Nacional”.

El coordinador parlamentario de Morena Ernesto Millán Soberanes, recordó que estamos a 3 meses de iniciado el año, “no podemos esperar 9 meses para aprobar el presupuesto por las formas normales.

“Nos comprometimos a apoyar a las víctimas en sus necesidades. Si ese compromiso es real, vamos a apoyarlos, no como en otras ocasiones que echan para abajo los puntos de acuerdo que propone Morena”. Afirmó que sí hay presupuesto estatal de dónde “jalarle”.

Susana Bermúdez insistió: “Las víctimas nos dijeron: no nos utilicen como medalla. No es por la sensibilidad de las víctimas”. Reiteró que apoyarán a las víctimas. “No vamos a estar al borde del llanto, vamos a estar en los hechos”.

Armando Rangel y Miguel Ángel Salim insistieron en que: “Lo que decimos es que se tiene que hacer un análisis responsablemente en la comisión. No nos van a decir que en Acción Nacional no apoyamos a las víctimas. Eso no es cierto, siempre se les ha recibido”.

