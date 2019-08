León.- Guiar por buen rumbo a cerca de 100 hombres, cada uno líder en su ramo, no es una misión fácil. Mantenerse como el organismo con mayor membresía en el País, tampoco.

Así, tras 90 años de unión y amistad, el rotarismo vive un cisma con la separación en dos del Rotario de León y el surgimiento, gracias a esa desbandada de socios, del Rotario León Bajío.

Se parte en dos

El año pasado no fue fácil; comenzaron a salirse socios por no estar de acuerdo con algunas decisiones que se tomaron, también se sufrió la pérdida de algunos integrantes por fallecimiento; aún así, la membresía seguía acariciando el centenar de socios.

Algo que provocó un gran disgusto fue la baja, para muchos injustificada, del past gobernador de distrito Manuel Sánchez, expulsión que se dio bajo el argumento de que había hecho proselitismo ‘negociando votos’ para su trabajo como encargado de los estudiantes de intercambio, lo que muchos consideraron inequitativo ya que el presidente en turno había pactado en una situación similar la vicepresidencia del club.

Además, la decisión de que Sánchez saliera la tomó la Mesa Directiva, no el pleno, como dicen los estatutos.

Otro detalle que incomodó a los que ahora se unieron en el Rotario León Bajío fue la decisión de suspender la que se había pregonado como “obra insignia” de esa directiva, que encabezaba Sergio Pablo Tejada, la construcción de “City Down” el que incluía no sólo una escuela para niños con Síndrome de Donw sino locales comerciales donde, además, se les daría empleo a los propios alumnos.

Con la cancelación de este proyecto también se desviaron los recursos que se aplicarían al mismo ante el disgusto de socios que había conseguido patrocinios y quienes ahora tendrían que “poner la cara” ante los benefactores.

También hubo quien utilizara una presea Paul Harris (que es el testimonio de la contribución individual de cada socio en las campañas de Rotary) para colocarla en el techo, lo que para muchos resultaba una burla a su fundador y a la labor que realiza la Fundación Rotaria.

Tras los desencuentros se dio la renuncia de más de 30 socios, 25 de los cuales se propusieron crear el Rotario León Bajío.

Para conocer las distintas ópticas am entrevistó a algunos de sus protagonistas.

Foto: Archivo.

José Luis Díaz del Castillo

Presidente del Rotario de León

Su opinión de que varios ex compañeros hayan formado un nuevo club

León ha crecido y obviamente qué bueno que hay más gente que ayuda a la gente y nuestro lema “servicio a través de la amistad”.

¿Cómo se sienten como club al disminuir el número de socios?

Somos compañeros que nos gusta trabajar y estamos aquí para eso y hay un programa de actividades que vamos a cumplir y qué bueno que nos visita el gobernador de nuestro distrito para que vayamos en la misma línea.

¿Abrirán convocatoria para que se integren más socios?

Eso siempre se hace, no es necesario la convocatoria, siempre invitamos a personas con características que deben cumplir.

¿Podría mencionar cuáles son esas características?

Los rotarios debemos ser líderes en nuestra actividad, eso es lo principal.

¿Los ex socios le compartieron los motivos por los que decidieron formar otro club?

Yo no era el presidente cuando se salieron y a mí no me dieron razón y no he tenido comunicación.

Lo principal es que vamos a continuar trabajando y es algo que nos ha llevado a la posición que tiene nuestro club en la sociedad.

Foto: Archivo.

Sergio Pablo Tejada

Past Presidente del Rotario León

Tu opinión sobre la formación de un nuevo Rotario con ex socios.

Excelente, la sociedad es quien gana, es importante sumar más manos, más voluntades y conciencias para edificar obras y apoyar a los ciudadanos con menos oportunidades; los felicito y deseo que trabajen de lo mejor, que demuestren con obras que los Rotarios somos un grupo de líderes que trabajamos y nos reunimos para servir y no somos un grupo social.

Hay grandes Rotarios y seres humanos entre los socios que decidieron formar este nuevo club; seguro estoy que cumplirán con las obligaciones y reglas de Rotary Internacional; Rotary es más que sus individualidades, se ha demostrado desde su Fundación con trabajo, honestidad, servicio y amistad.

¿La división es ventaja o desventaja para el club?

En mi calidad de past presidente y con más de 25 años como socio Rotario, la veo como una forma para servir mejor, yo no le llamaría división, le llamaría área de oportunidad, para trabajar más y mejor, desde diferentes trincheras, para el único objetivo que tiene Rotary Internacional que es servir.

A lo largo de 91 años han pasado por el Rotario ejemplares profesionistas, empresarios y políticos, hemos construido escuelas, bibliotecas, entregado miles de sillas de ruedas; sería una falta de respeto para ellos y para quienes seguimos en el Rotario de León, fincar nuestra labor social en si pensamos igual o no, no podemos detener nuestra labor de servicio, por tener diferente forma de ver las cosas o de tomar decisiones.

Si todos pensáramos igual es señal de que alguien no está pensando.

¿Qué sigue para el club Rotario de León?

Trabajo, trabajo y más trabajo, ahora bajo el liderazgo de José Luis Díaz del Castillo, como presidente. Somos al día de hoy 50 socios activos, continuamos siendo, entre los 130 clubes del distrito 4140, el club más grande en membresía y obra.

Estamos trabajando para en próximos días entregar 400 sillas de ruedas, 100 operaciones gratuitas para pacientes con cataratas, terminar el salón de oficios del Albergue San Antonio, plantar más de mil árboles haciendo equipo con el Municipio de León, entregar una ambulancia que viene en traslado de Estados Unidos y que donaremos al municipio de Purísima del Rincón.

Estamos trabajando ya en los eventos sociales que son éxito garantizado del club, con el apoyo de la sociedad en beneficio de los más necesitados como El Cotillón, Ecos del Cotillón, Festival de la Paella, Las Novias del Año, los torneos de tenis, dominó y golf, cena maridaje, macrotómbola, etc.

Trabajando también para invitar a nuevos socios, pero debemos de ser muy cuidadosos de que reúnan las características de liderazgo, honestidad y conciencia social.

¿Cuáles fueron las razones que dieron para dejar el Club?

Eso te lo podrán contestar quienes decidieron irse, seguramente los movió su deseo de servir; valoraron que podrían hacerlo desde otro club; quienes tenemos años dentro del Rotario sabemos que no importa el cómo, o el desde dónde, lo importante es siempre ayudar, cabe mencionar que algunos de los socios que se fueron, ya habían sido dados de baja, por no cumplir obligaciones primordiales dentro de Rotary Internacional como el faltar a la ética fundamental de Rotary, como el no pagar su mensualidad, no cumplir con el pago de la cuota de intercambio estudiantil o el no asistir continuamente a las sesiones; estoy seguro de que los socios que emigraron y tienen pendientes, los finiquitarán, todos son hombres de bien, algunos otros que se fueron cumplían completamente todas sus obligaciones e incluso son ejemplo de excelentes Rotarios, pero al fin ellos decidieron irse, somos adultos, pensantes y responsables de nuestros actos. Les deseo de corazón el mayor de los éxitos y que trabajen arduamente por quienes más lo necesitan.

Durante mi año Rotario hubo que tomar decisiones con valor, argumentos y responsabilidad y las tomé como presidente con el apoyo de mi directiva a la que viviré siempre agradecido, así como a los socios que me dieron la oportunidad y el honor de ser su presidente.

¿Quedaron en buenos términos?

Por mi parte en excelentes términos, como past presidente y responsable del año Rotario 2018-2019, no hay nada personal, todo fue institucional, son grandes amigos, hay que cumplir reglas y si no se cumplen hay consecuencias y separaciones, ojalá que tanto ellos, como quienes nos quedamos en el Club Rotario de León, continuemos cumpliéndolas y trabajemos por el engrandecimiento de Rotary Internacional teniendo como base nuestra prueba cuádruple: De lo que se dice, se piensa y se hace: ¿Es la verdad?, ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? ¡Viva Rotary; amistad y servicio!

Foto: Archivo.

Serafín Vallejo

Presidente del Rotario León Bajío

¿Cuál fue la causa de que cerca de 30 socios del Rotario de León decidieran al mismo tiempo dejar su club?

Creo que nos pasó como cuando se da un divorcio. Hubo incompatibilidad de caracteres. Empezamos a jalar para rumbos distintos y nos dimos cuenta que teníamos visiones diferentes a la directiva de ese momento. No nos salimos para formar otro club. Cada uno tomó su decisión individual y ya cuando coincidimos en que el afán de servicio seguía prevaleciendo en nosotros, surgió la idea de constituirnos y aquí estamos. 25 socios fundadores, 5 que llegaron poquito después y las puertas abiertas para quien quiera y sepa trabajar en equipo.

¿Cuál es la misión que se han propuesto ahora como Rotario León Bajío?

Seguir trabajando por la gente necesitada, darle continuidad a proyectos que quedaron truncos, cumplir promesas que se hicieron y desarrollar planes que se dejaron de lado, como el de City Down. Apoyar a instituciones como el IREE, otorgar apoyo a estudiantes de bajos recursos (Por cierto, en estos días entregaremos más de cien paquetes de útiles escolares) y trabajar. La mejor forma de demostrar no es hablar, es trabajar y a eso estamos dispuestos todos.

En nuestras filas tenemos dos past gobernadores, por lo que aprovecharemos su experiencia para llegar a ser el club modelo del Distrito.

Seguimos conservando grandes amigos en el Rotario León, hay gente a la que respetamos mucho y el propósito es sumar, hacer cada vez más por los que menos tienen.