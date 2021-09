Se rebela Medina Plascencia; critica continuidad de Marko Cortés como dirigente del PAN

Guanajuato.- El primer gobernador del PAN en Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, pinta su raya con la ‘cargada’ a favor de Marko Cortés Mendoza como presidente reelecto.

En Guanajuato Marko tiene el respaldo de casi toda la clase política panista, empezando por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cuyo jefe de gabinete, Juan Carlos Alcántara Montoya, es integrante de la planilla nacional.

Medina consideró que el camino para el PAN no es por el que ahora va, y señaló que, si bien se acertó en firmar una alianza con el PRI y PRD para competir en la elección y frenar a Morena, la verdadera alianza deben hacerla con la sociedad.

“Y cuando revisamos las candidaturas, el cómo fueron impulsadas, me tocó conocer casos en los que se fue más por lealtad o el compromiso de darte respuesta en lo que requieres para yo mañana ser reelecto, no refrendado. Yo veo que esto va en un camino no bueno, ni sano para el PAN”, declaró el panista en entrevista para AM.

Consideró que hace tres años el dirigente nacional llegó y negoció el apoyo mutuo con los gobernadores en funciones, como hoy se repite, pero lo que el partido requiere es un replanteamiento para regresar a sus principios y orígenes.

“Y en ese sentido yo veo muy mal que haya dualidad de chambas, varios jefes estatales en el país ya son diputados (no dijo nombres, pero uno es Román Cifuentes Negrente, el dirigente del PAN Guanajuato hoy legislador federal), estaban en las listas plurinominales, ¿y la sociedad dónde quedó? y aquellos que tienen un prestigio, un reconocimiento en la sociedad, en los últimos lugares de las listas”.

Recordó que a él hace 36 años el PAN fue a invitarlo para participar en política.

-¿El perfil de Marko no es el idóneo para el PAN?

-No me parece, yo creo que el perfil que se requiere es otra visión en donde se entienda claramente el compromiso que se debe de establecer con la sociedad.

Medina Plascencia convocó al PAN a ser disruptivo y no más de lo mismo. Y una de las alternativas que propuso impulsar es la de elecciones primarias, obligatorias y transparentes donde en un mismo día los partidos elijan candidatos a cargos públicos en una convocatoria abierta, en la que la sociedad pueda participar.

“Que no estén controladas las candidaturas por la designación de los partidos”, dijo el exgobernador.

Plantea romper corporativismo

El tabasqueño que fuera aspirante a la dirigencia nacional, Gerardo Priego Tapia, llamó a derrotar al corporativismo que tiene a los panistas en una zona de confort.

“Creo que hay un fenómeno a nivel nacional que tiene que ver con cierto grado de corporativismo que hace que independientemente de las propuestas y trayectorias, finalmente mucha gente se incline por votar por la propuesta del candidato oficial.

“Una inclinación mayoritaria por el status quo, por decirlo de alguna manera, hay gente que cree que de esa forma podemos ser competitivos al 2024, yo estoy completamente en desacuerdo, tenemos que hacer cosas muy diferentes para tener resultados diferentes”, comentó a AM quien no presentó firmas para su registro.

En Guanajuato ni Gerardo Priego ni Adriana Dávila realizaron eventos. En cambio Marko Cortés el domingo 5 de septiembre encabezó en León un desayuno para sumar apoyos al que asistieron alcaldes, diputados locales y federales electos, etc.

“Todos estamos conscientes de que hay algo que reconstruir, independientemente de dónde se hayan puesto en esta precampaña. No podemos ir a competir en 2024 con esa arrogancia, soberbia, que se percibe en muchos momentos”, opinó.

El tabasqueño pidió desechar las designaciones en la definición de candidaturas.

“No podemos ir a ganar el 2024 contra López Obrador y su gavilla si no le devolvemos la libertad al panismo en las decisiones en todo el País”, remató.

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos