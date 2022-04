Secretaría de Educación de Guanajuato ve inviable nuevo formato educativo

Guanajuato.- “No es viable, tenemos que ver a qué se refiere” la implementación del nuevo formato de educación en el estado, opinó el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández.

Esto tras la publicación de AM sobre las nuevas reglas del Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, que elimina los grados escolares y secciona la educación por fases, desde inicial hasta secundaria.

No es sencillo ir de una organización escolar con número de alumnos y maestros a otra, esto no permitiría tener el doble o triple de las escuelas y organizar en el mismo espacio actividades diversas”, señaló el secretario a medios de comunicación.

Insistió en que hay un desconocimiento del estado, pues no les compete esa cuestión, sino al Gobierno Federal, de quien esperan una postura más amplia de este nuevo formado en la educación, así como desconocer si también se aplicará a escuelas privadas.

Con la información que tenemos no estaría en riesgo de que siga habiendo trece grados, la información que nos entregaron apunta a eso y diferenciados en estas fases, cada una asociada a un logro educativo y la medición, deberá tener esos corte”, dijo el secretario de educación de Guanajuato.

Reconoció que este desconocimiento de la SEG impide crear soluciones aunque sea en el papel, pero adelantó que la infraestructura y forma de impartir clase, no sería funcional en caso de que las fases se apliquen en los grupos de edad que señala el nuevo plan.

El nuevo formato consiste en que la fase 1 sea la educación inicial, impartida de 0 a tres años; la fase 2, los tres años de preescolar; la 3, primero y segundo de primaria.

La fase 4, tercero y cuarto de primaria; la fase 5, quinto y sexto, y la fase 6, los tres años de secundaria.

No es tan facil romper esos lazos (alumnos-maestros) no es sencillo organizarse para hacer sino con escuelas de dos grupos”, indicó

Explicó que si se hiciera hay un proceso de transición porque bajo la métrica internacional se va midiendo el avance de una forma distinta, se habla de números pero sí debe haber una organización distinta.

Esperan conocer nueva propuesta de SEP

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) espera que pronto la SEP dé a conocer en qué consiste la propuesta del nuevo modelo de educación básica que plantea desaparecer los grados escolares e implementar seis fases de aprendizaje, el secretario de educación, la cual Enrique Hernández Meza consideró que no es viable.

"Es una propuesta todavía en una zona donde no se ha profundizado, de entrada lo que uno puede suponer con la información que traemos es que realmente no estaría en riesgo esta situación de que siga habiendo 13 grados.

Esperaría que pronto nos dieran a conocer la propuesta de manera más profunda pero que fueran cortes que más bien permitieran la supervisión paulatina y gradual en tres momentos no tanto en la separación de los grados como algunos opinan. Habría que esperar", declaró.

El funcionario insistió en que hoy la SEG no puede emitir una opinión profunda referente a la propuesta de la SEP porque es necesario escuchar a las autoridades federales para entender qué es lo que se pretende con este modelo.

"No es sencillo, las escuelas están instaladas por grupos o grados, seis o tres en preescolar, primaria o secundaria, la organización escolar está basada en esa infraestructura y en los maestros asociados a esos grupos, no es tan fácil romper estos lazos.

No es sencillo organizarse si eventualmente tuviéramos que tener grupos de trabajo que no fueran de seis en una primaria, y como tenemos miles en este estado, sino que fueran tres escuelas de dos grupos de primaria, eso no es viable, tendríamos que ver a qué se refieren", sostuvo.

Al preguntarle si la SEG podría no sumarse a este nuevo modelo educativo que propone la Federación y continuar con el modelo habitual, como la Secretaría de Salud de Guanajuato ha optado a no adherirse al Insabi, el Secretario de educación explicó que no es función del Estado la construcción del modelo educativo.

El marco legal nos atribuye a cada nivel de gobierno, en el caso del Estado a ciertas funciones, no es la función del Estado la construcción del modelo educativo, pero la implementación del modelo educativo, el desarrollo, la evaluación y el cuidado de la infraestructura sí nos toca a nosotros como Estado", precisó.

Finalmente, reiteró que habrá que esperar una postura oficial de la secretaría de Educación, Delfina Gómez Álvarez, y de su equipo. "Creo que con eso podríamos establecer un punto claro de cómo nos podríamos situar ante esa eventual propuesta", apuntó.

Con el argumento de que se busca dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos, sociales y culturales que los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades, la SEP busca desaparecer los grados escolares para sustituirlos por seis fases de aprendizaje.

La fase 1 está comprendida por la educación inicial, impartida de 0 a tres años de edad; la fase 2 la integrarán los tres años de preescolar; la 3, primero y segundo de primaria; la 4, tercero y cuarto; la 5, quinto y sexto, mientras que la fase 6 estará compuesta por los tres años de secundaria.

