Celaya, Guanajuato.- Un joven fue asesinado a balazos por hombres armados mientras trabajaba en un taller de reparación de refrigeradores en la colonia Valle Hermoso, en Celaya.

A las 2:00 de la tarde se reportó al 911 sobre disparos dentro del taller de reparación de refrigeradores.

El ataque se registró en la calle Hortencia casi esquina con Azalia, en la colonia Valle Hermoso, por lo que se trasladaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos, quienes al entrar al taller de reparación de refrigeradores encontraron a un joven muerto.

La calle fue acordonada por las autoridades y a los pocos minutos se dio aviso al Ministerio Público.

La víctima, identificado como Beto, de 29 años, quedó tirado en el suelo del taller de reparación de refrigeradores.

Me acabo de enterar, andaba en el centro. Quedó de llamarme y ya no me llamó. Me llamó otro hijo y me dijo que habían disparado aquí en el taller”, comentó la madre de Beto entre lágrimas.