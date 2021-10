Guanajuato.- El modelo de estafa por la compraventa de concesiones de taxis, documentada por am, sólo podría ocurrir en San Miguel de Allende o Guanajuato Capital, indicó José Luis Guerrero Mendoza, Presidente Estatal del servicio de taxi Línea Dorada.

En rueda de prensa se informó que el modelo de trabajo de las plataformas del servicio de taxi privado está generando que sea poco rentable adquirir una concesión.

Te podría interesar: Ex director de tránsito "transó" permisos para taxis desde el primer día en cargo

Por tanto carro pirata estas concesiones no se venden, si en lo particular te la venden, no la compras porque prefieren meter un auto particular y ponerte a operar sin que te cueste”, dijo.