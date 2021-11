Guanajuato.- En ninguno de los 10 penales varoniles a cargo del Gobierno de Guanajuato hay la capacidad para un interno más, eso si se cumpliera con el límite de ocupación.

Las diez prisiones estatales disponen de una capacidad para 5,858 internos y cuentan hoy con una población de 7,180, es decir 1,322 reclusos más, el 23% promedio de sobrepoblación, según información de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Estado, con fecha de corte al 27 de noviembre pasado.

El de Valle de Santiago es el último que alcanzó recientemente el 100 por ciento del porcentaje de ocupación, al registrar 1,489 internos, su capacidad es de 1,488.

El mayor porcentaje de sobrepoblación lo registra el Cereso de Celaya con un 88%, al contar con una población de 765 reclusos, cuando su capacidad máxima es de 406. Le siguen los de Irapuato y Salamanca, con un 58% y 35%, respectivamente.

LEE TAMBIÉN: Se llenan cárceles en Guanajuato; piden otra a AMLO

Diego pide a AMLO

La crisis con la sobrepoblación de los penales fue uno de los temas que el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, puso en la mesa en la reunión con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el viernes en la Región Militar, Irapuato.

Esto se deriva, destacó, del incremento de detenidos por las fuerzas de seguridad.

El acuerdo inmediato que avaló AMLO fue el traslado de reos sentenciados de los penales estatales al Centro Federal de Readaptación (Cefereso) de Ocampo, el cual, de acuerdo a datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, tendría una capacidad todavía de un 23 por ciento para recibir más reclusos.

El Gobernador planteó la urgencia de ampliar los ceresos existentes y construir uno nuevo, para lo cual el Presidente le propuso la opción de un crédito vía Banobras.

LEE TAMBIÉN: AMLO ordena trasladar a reclusos de Guanajuato a Cefereso de Ocampo por sobrepoblación

Diego también ha hablado de la alternativa de un proyecto de asociación público-privada para acelerar la construcción, y que el Estado tenga la operación.

Para analizar este asunto habrá una mesa de trabajo del Gobernador con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Piden solución pronto

El diputado local, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Martín López Camacho, opinó que es urgente una solución de fondo al problema y para eso se necesita del apoyo con recursos federales.

“No puede ser la solución definitiva (el traslado de reos al Cefereso de Ocampo), necesariamente se tiene que conseguir el apoyo del Gobierno federal, ya sea construyendo uno nuevo o ampliando existentes”, apuntó el panista celayense.

LEE TAMBIÉN: Rebasan capacidad de cárceles de Guanajuato

Además, puntualizó, hay que cumplir con el respeto a los derechos humanos en la atención a los internos, y todo el manejo de los centros de readaptación social.

“Hay que ver cuál es la opción más rápida y eso necesariamente tiene que garantizar disposición de recursos porque no se puede resolver solamente con palabras, promesas, discursos, esa demostración en los hechos es con dinero”, dijo.

La secretaria de la misma Comisión, la morenista Alma Alcaraz Hernández, reconoció la disposición del Presidente de la República para trasladar a reos al penal federal de Ocampo y coincidió que el problema de fondo se debe resolver pronto.

No obstante, considero que, más que construir un nuevo penal, se deben analizar otras salidas, que incluyen el revisar caso por caso la situación de los recluidos, pues existen muchos que están por delitos menores relacionados al narcomenudeo.

“Consideramos necesario que retomemos la necesidad de legislar sobre una ley de amnistía para que, en el marco de su aplicación, determinemos cuántas de esas personas de verdad representan un peligro para la sociedad.

“Revisando caso por caso, no sólo podemos aligerar el problema de la sobrepoblación, sino también valorar de mejor manera quiénes realmente son víctimas del sistema penitenciario y las desigualdades sociales de nuestro estado, y quiénes sí se encuentran en prisión por causas justificadas”, opinó.

Morena presentó a mediados del 2020 una iniciativa en esa materia que se archivó.

Alma Alcaraz insistió que muchas personas caen en prisión por su condición de pobreza, vulnerabilidad, razón de género, situaciones de sometimiento familiar o coacción por la delincuencia organizada, orillados a cometer delitos menores relacionados con el narcomenudeo y no se resuelve así el problema de violencia.

Al respecto de esta propuesta, el panista Martín López no la respaldó: “Creo que no, lo que le está haciendo daño a México, lo que genera violencia es todo lo que tiene que ver con drogas, el negocio, la venta, esa no es la solución. Las personas que cometen un delito deben ser merecedores de pagar la pena impuesta”, concluyó la morenista.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos