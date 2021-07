León, Guanajuato.- Tras la detención de un menor de 15 años como presunto participante en el doble homicidio de dos mujeres en el estacionamiento de Walmart Torres Landa, la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Naveja Oliva, señaló que de probarse su participación, confirmaría lo que han repetido en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y en el OCL: los adolescentes enganchados por el crimen organizado son un reflejo de la descomposición social.

“Son capaces de asesinar por 5 mil pesos”, comentó, señalando que esta es la cuota que el OCL ha investigado en pláticas en corto con liberados, que pagan a menores por asesinar.

‘Son capaces de asesinar por 5 mil pesos’: Temen que crimen organizado reclute menores como sicarios

Es una situación grave que va concatenada con el tema del narcomenudeo, de la violencia y del crimen organizado que vive la ciudad y el estado”, apuntó.

Hizo un llamado a que las autoridades locales hagan un análisis profundo de la realidad y tomen acciones al margen de la Federación que no le interesa intervenir.

“Aunque lleguen los miles de integrantes del Ejército no van a contener de fondo las causas que están promoviendo estos escenarios de violencia y delincuencia.

“Estamos perdiendo generaciones y seguimos sin actuar, sin tomar acciones precisas y contundentes que, aun no siendo rentables políticamente (a corto plazo), es un reclamo social. Y que se muestre ya una posición clara de nuestra autoridad estatal y municipal”, declaró la también Rectora de la Universidad Humani Mundial.

ADEMÁS: Podrían darle 3 años de prisión a ‘El Mudo’ por matar a mamá e hija en Walmart

Menores homicidas no pueden ser condenados a más de 3 años de prisión

Por asesinar, un adolescente de 15 años no podrá pasar más de 3 años de prisión.

El abogado penalista Paulino Lorea Hernández consideró que, aunque se trate de un doble crimen el caso del asesinato de las mujeres en Walmart, por ser adolescente la pena no se suma y el máximo son 3 años, según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El vicepresidente del área penal del Colegio de Abogados de León, Miguel Antonio Sujo Ramírez, señaló que las penas previstas para adolescentes son un tema polémico bajo la óptica de que puedan ser reclutados por el crimen organizado.

ADEMÁS: Matan a niño de 6 años y a adulto en ataque a balazos en La Floresta

El Sistema de Justicia Integral para Adolescentes opera desde junio del 2016 y aplica un tratamiento especial para los menores de los 12 hasta antes de 18 años.

De los 12 años hasta antes de cumplir los 14 años no amerita una prisión preventiva, pero de los 14 hasta antes de los 18 años sí son sujetos a internamiento por conductas calificadas como delitos graves, una de ellas el homicidio doloso.

Respecto a la pena que por este delito pudiera ameritar al tener 15 años, comentó:

“Ahí es donde no nos gustan las penalidades que se tienen, ¿por qué no nos gustan?, porque no son sanciones. Un ejemplo en un sistema de adultos un homicidio si es simple es de 10 a 25 años, y en calificado es de 25 a 35 años.

“...La Ley para Adolescentes no prevé las mismas penas que para los adultos, es la pugna que se tiene con el sistema (de justicia) y la delincuencia que está utilizando a adolescentes para delinquir, porque la pena máxima para el grupo que a él (al de 15 años) corresponde, desafortunadamente no puede exceder de 3 años”, indicó.

El impulsar una reforma para incrementar esas penas implica un amplio debate, apuntó, pues al generalizarse pueden darse casos donde un adolescente sin intención se vea involucrado en un evento donde muere una persona, y darle una sentencia tan larga no va a garantizar su reinserción social, y puede ser lo contrario.

Pero también, apunta, “si es muy cierto y muchos lo dicen, las penas para adolescentes son muy bajas, ¿por qué?, vamos a pensar, ayer sucedió este homicidio y el muchacho tiene incluso los beneficios de un juicio abreviado y le ponen una pena reducida y el día de mañana sale, ¿qué va a pasar con él? Si el programa en el que estuvo durante el internamiento no es el adecuado, probablemente no vaya a servir de absolutamente nada”, sostuvo el abogado.

A los adultos que utilizan menores para delinquir se les sanciona con mayores penas, anotó, pero en este caso la pregunta es ¿quién mandó al muchacho? ¿o fue un evento aislado?, y eso es lo que debe de investigar a fondo la Fiscalía.

Para imponer una pena a adolescentes el juez especializado debe considerar varios factores y se privilegia en todo momento el interés superior del adolescente, citó.

6 meses para sentencia

El proceso legal es que, al ser detenido debe ponerse a disposición de un Ministerio Público Especializado en Adolescentes, mismo que verifica la edad del infractor y, en un plazo de hasta 36 horas, se pone a disposición del Juez para Adolescentes.

Si el presunto responsable es vinculado a proceso, el Juez debe dictar una sentencia en máximo seis meses, y el imputado debe de permanecer internado.

MCMH