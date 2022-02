Familia esperaba a Carlos para cenar pero no llegó: tenía 16 años y fue asesinado

Pénjamo, Guanajuato.- Un ataque armado en la colonia El Tolento, en Pénjamo, dejó como saldo a un menor de 16 años muerto y un policía herido, por la persecución que se hizo en contra de los agresores, quienes lograron escapar.

"Lo estaba esperando para cenar, me dijo que ya no tardaba. Empecé a escuchar muchas sirenas y le marqué varias veces pero ya no me contestó", comentó el papá del adolescente asesinado.

LEE TAMBIÉN: Celaya: Matan a niña de 12 años y a una mujer en balacera en bar; dejan un herido

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10:00 de la noche de este sábado en la calle Nigromante esquina con calle Zapote, a escasos cien metros de la carretera estatal Pénjamo-Tierras Negras.

En ese lugar, Carlos Daniel “N” de 16 años se encontraba esperando a un amigo, cuando hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon para después huir.

Hieren a policía en persecución a sicarios

Al tomar la carretera estatal rumbo a Tierras Negras, se encontraron de frente con una patrulla por lo que se desató un enfrentamiento, donde el oficial Fernando Arellano Martínez resultó herido. Los asesinos lograron escapar.

LEE TAMBIÉN: Vinculan a proceso a 3 de los detenidos en enfrentamiento en Irapuato

En la zona se realizó un operativo por parte de los tres niveles de gobierno llevando a cabo el acordonamiento de la zona del ataque así como de donde quedó el adolescente muerto.

Horas más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del levantamiento y procesamiento del lugar para integrar la carpeta de investigación.

Finalmente el cadáver del adolescente fue levantado y trasladado a Irapuato para ser sometido a la necropsia de ley.

LEE TAMBIÉN: Ataque a balazos deja un adolescente muerto e inicia riña entre pandillas en Piletas

MCMH