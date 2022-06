León, Guanajuato.- Taxistas de los 46 municipios de Guanajuato se reunirán en León el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana, para analizar el problema de inseguridad que viven y exigir resultados a las autoridades.

El secretario de Transporte de la CTM Delegación Guanajuato, José Gilberto Moreno Fuentes, señaló que en el sector ya hay una gran preocupación por la crisis de inseguridad pues ya no sólo los asaltan para robarles las liquidación, sino que ahora los están privado de su libertad o de la vida.

Nos reuniremos en León más de 40 líderes de diversas agrupaciones en la entidad; ya estamos hartos de la inseguridad que se vive, y de que sigan asesinando a compañeros, cosa que es muy lamentable”, señaló el líder de la CTM.

Hizo énfasis en que no sólo asesinan a compañeros taxistas, sino que se está generando un grave problema social pues quedan mujeres viudas y pequeños huérfanos.

A los taxistas no solo los asaltan, ahora los secuestran o los asesinan.

“Estamos uniéndonos y solidarizándonos para tomar acciones y tomar decisiones más drásticas; hay mucha inconformidad en el sector, muchos compañeros muy molestos por tanta inseguridad que se vive”, señaló el líder de CTM.

Por su parte el líder de la CROC Bajío, Jacobo Cabrera Lara, lamentó que la inseguridad esté escalando y que estén los focos rojos en el sector del transporte, sobre todo por el asesinato de taxistas.

Desgraciadamente la situación se pone cada vez más complicada, y más con la manga ancha que el Gobierno Federal les da a los criminales, ya cualquiera se atreve a delinquir. Desgraciadamente nuestro gremio está muy expuesto y no es fácil implementar algo que realmente sea efectivo por la constante diversificación del modus operandi”, señaló Jacobo Cabrera.

Destacó que es urgente reunirse con las autoridades encargadas de la seguridad, “a fin de buscar estrategias que nos ayuden a disminuir este gravísimo problema.

“Por lo pronto yo les pido a mis compañeros que extremen precauciones y que agudicen sus sentidos, pero sobre todo que se cuiden mucho, pues no hay nada más valioso que la vida. De continuar con esta terrible descomposición social, vamos a necesitar a una persona que se atreva a poner orden por encima de todas las cosas”, añadió.

Por su parte el representante de taxistas independientes, Javier Alcaraz de la Rosa, tras lamentar los crímenes contra taxistas señaló que están siendo blanco de delitos.

“Yo he recomendado mucho a los compañeros taxistas que procuren no trabajar ya de noche y no ofrecer servicio a colonias de alto riesgo, como Las Joyas; lo menos que les puede pasar es que les quiten los que llevan en efectivo, o en el peor de los casos que los maten”, señaló Javier Alcaráz.

Por otra parte Rodolofo Morgán Estrada, del Frente de Conductores de Conductores de Taxis Ejecutivos de Guanajuato, señaló que la ola de crímenes va a la alza, “como los precios de la canasta básica y la gasolina y la situación es ya crítica en materia de inseguridad”.

Todos los días crece la inseguridad en León y en la entidad, pero no sólo en el sector de taxis, sino en todos, como es comercio, restaurantes, ya no se puede salir con tranquilidad a las calles; esto no ya sólo una percepción, sino una realidad”, dijo el líder de taxistas.

Señaló que la delincuencia ya se salió de control y esto se pone de manifiesto con los constantes asaltos y robos.

“Es mentira lo que dice el secretario de Seguridad, Mario Bravo, quien asegura que los índices delictivos van a la baja. La realidad es que las autoridades están rebasadas y que todo se salió de control”.

Añadió que la inseguridad los ha obligado a unir esfuerzos para evitar ser víctimas de la delincuencia, y es el caso de taxistas que una agrupación denominada “Reacción de 18” para que a través de celulares y radio actuar de inmediato para defenderse.

En tanto que el líder de la Alianza Plus de Taxistas en Guanajuato, José Luis Guerrero, señaló que hay ya una psicosis entre los operadores ante la ola de homicidios y de hechos delictivos.

Lamentamos el fallecimiento de un compañero más, y es preocupante la inseguridad que se vive; es hora de unir esfuerzos para combatir la delincuencia y proteger no sólo al operador, sino también al usuario”, señaló el líder.

Líderes de taxistas recomiendan a sus compañeros no dar servicio en colonias peligrosas.

Subrayó que están uniendo esfuerzos con las autoridades de seguridad para implementar sistemas de seguridad como el GPS y estar monitoreando los taxis, pero desafortunadamente hay muchos taxis libres que son vulnerables y víctimas de la delincuencia.

