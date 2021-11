Tras ataques en Salamanca y Celaya, diputado del PRI pide armar a tránsitos

Guanajuato capital.- Los municipios deben revalorar la posibilidad de armar a los elementos de tránsito, pues actualmente se encuentran en estado de indefensión ante agresiones del crimen organizado e incluso de ciudadanos comunes.

El coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arias Ávila pidió considerar la nueva realidad de los agentes viales, considerando el antecedente del ataque de los tránsitos en Salamanca y ahora en Celaya.

En la circunstancia de inseguridad que estamos viviendo tendría que readecuarse la decisión de que los tránsitos estén armados, eso se propició desde hace tiempo que no era necesarios que no estuvieran armados, que no tenían acciones de autoridad ante delincuentes sino infracciones de tránsito, pero queda claro que hoy, hay que recordar lo que sucedió en Salamanca hace un tiempo a los tránsitos que asesinaron y ahora lo que está sucediendo en Celaya”, dijo.